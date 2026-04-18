"Для нас память священна" - Кочанова о благоустройстве мемориалов

18 апреля в мемориальном комплексе "Тростенец" наводят порядок. В годы Великой Отечественной войны этот лагерь смерти был крупнейшим на территории Беларуси местом массового уничтожения людей. Белорусы к таким мемориалам относятся с особым почтением.

Совет Республики наводит порядок в МК "Тростенец"

Погода сегодня впервые за неделю радует нас и все не просто так. Ведь сегодня по всей стране люди взяли в руки грабли, лопаты и саженцы, чтобы сделать нашу страну чище. А слова "Беларусь помнит" сегодня на мемориале "Жертвам лагеря смерти Тростенец" обретают не просто смысл, а физическую форму.

Если в парках и во дворах наводят эстетический лоск, то здесь каждый взмах метлы и 50 высаженных деревьев - это тихий, но весомый разговор с историей. В субботнике принимали участие члены Президиума и работники Секретариата Совета Республики, а также члены Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь.

"Это наша добрая традиция - в субботник благоустраивать и наводить порядок на территории нашей страны. Хорошо, когда мы все вместе собираемся, чтобы сделать нашу страну еще краше. Хотя это (чистота на улицах. - Прим. ред.) уже действительно наш бренд, мы гордимся чистотой и благоустройством городов, поселков", - отметила Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси. - Для нас память священна".