Дмитрий Басков передал дорогостоящее оборудование для детского онкоцентра в Боровлянах

4 декабря заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, где встретился с трудовым коллективом центра.



На протяжении нескольких лет медучреждение испытывало сложности с закупкой световых микроскопов и микроскопа для FISH-исследований для лаборатории цитогенетики. Это оборудование крайне необходимо для диагностики и исследования злокачественных заболеваний у детей и молодых взрослых.



Парламентарий не просто нашел возможность для приобретения микроскопов, но и безвозмездно передал дорогостоящее высокотехнологичное оборудование РНПЦ. Это позволит ускорить диагностику за счет организации новых рабочих мест и, следовательно, увеличения общей поточности исследований, а также улучшить качество цитогенетической диагностики злокачественных заболеваний за счет новых технических возможностей приобретаемого оборудования.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня детскому онкоцентру в Боровлянах было передано оборудование, которое, я надеюсь, поможет не только выявлять генетические изменения, связанные с онкологией на более ранних стадиях, но и значительно ускорить саму процедуру проведения анализов, дав возможность быстрее корректировать лечение. Я буквально призываю бизнес-сообщества и меценатов чаще прислушиваться и оперативнее реагировать на просьбы медицинских социальных учреждений. Людям, которые ежедневно спасают жизни наших детей, всегда нужна поддержка. И в наших силах сделать их труд легче, а здоровье наших детей лучше".

Сенатор после общения коллективом онкоцентра отметил, что это люди очень большого сердца. "Было приятно отметить, что в их сердце есть место и для спорта. Было много вопросов по развитию этой сферы, социальной политики нашего государства, о результатах минского "Динамо", о которых сейчас говорят буквально все, вне зависимости от рода деятельности", - рассказал Дмитрий Басков.

Сегодня в РНПЦ оказывают квалифицированную медицинскую помощь детям и молодым взрослым до 30 лет с онкологическими, гематологическими и иммунозаболеваниями. Учреждение является центральным звеном службы детской онкологии и гематологии.