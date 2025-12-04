Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Дмитрий Басков передал дорогостоящее оборудование для детского онкоцентра в Боровлянах

4 декабря заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков посетил РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии в Боровлянах, где встретился с трудовым коллективом центра.

На протяжении нескольких лет медучреждение испытывало сложности с закупкой световых микроскопов и микроскопа для FISH-исследований для лаборатории цитогенетики. Это оборудование крайне необходимо для диагностики и исследования злокачественных заболеваний у детей и молодых взрослых.

Парламентарий не просто нашел возможность для приобретения микроскопов, но и безвозмездно передал дорогостоящее высокотехнологичное оборудование РНПЦ. Это позволит ускорить диагностику за счет организации новых рабочих мест и, следовательно, увеличения общей поточности исследований, а также улучшить качество цитогенетической диагностики злокачественных заболеваний за счет новых технических возможностей приобретаемого оборудования.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Сегодня детскому онкоцентру в Боровлянах было передано оборудование, которое, я надеюсь, поможет не только выявлять генетические изменения, связанные с онкологией на более ранних стадиях, но и значительно ускорить саму процедуру проведения анализов, дав возможность быстрее корректировать лечение. Я буквально призываю бизнес-сообщества и меценатов чаще прислушиваться и оперативнее реагировать на просьбы медицинских социальных учреждений. Людям, которые ежедневно спасают жизни наших детей, всегда нужна поддержка. И в наших силах сделать их труд легче, а здоровье наших детей лучше".

Сенатор после общения коллективом онкоцентра отметил, что это люди очень большого сердца. "Было приятно отметить, что в их сердце есть место и для спорта. Было много вопросов по развитию этой сферы, социальной политики нашего государства, о результатах минского "Динамо", о которых сейчас говорят буквально все, вне зависимости от рода деятельности", - рассказал Дмитрий Басков.

Сегодня в РНПЦ оказывают квалифицированную медицинскую помощь детям и молодым взрослым до 30 лет с онкологическими, гематологическими и иммунозаболеваниями. Учреждение является центральным звеном службы детской онкологии и гематологии.

Это современная эффективная модель оказания специализированной медицинской помощи в системе белорусского здравоохранения.

Разделы:

ОбществоСемья и детиЗдоровье

Теги:

РНПЦ онкологииДмитрий БасковБоровляны