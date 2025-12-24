3.71 BYN
Дмитрий Басков принял участие в благотворительной акции "От всей души"
Автор:Редакция news.by
В Беларуси стартовал благотворительный новогодний марафон "От всей души". Забота и внимание - представителям умудренного поколения.
Трогательной получилась встреча у Альбины Пожаевой. Жительницу Минска посетил сенатор Дмитрий Басков. Альбина Ивановна в свои 86 лет - волонтер Белорусского общества Красного Креста и Центра социального обслуживания Партизанского района, активная участница соцпроектов "Пожилые для пожилых", "Новые грани" и "Терапевтический парк".
Акция "От всей души" будет проходить в стране до 14 января и охватит более полумиллиона белорусов серебряного возраста.