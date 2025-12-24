Дмитрий Басков принял участие в благотворительной акции "От всей души"

В Беларуси стартовал благотворительный новогодний марафон "От всей души". Забота и внимание - представителям умудренного поколения.

Трогательной получилась встреча у Альбины Пожаевой. Жительницу Минска посетил сенатор Дмитрий Басков. Альбина Ивановна в свои 86 лет - волонтер Белорусского общества Красного Креста и Центра социального обслуживания Партизанского района, активная участница соцпроектов "Пожилые для пожилых", "Новые грани" и "Терапевтический парк".