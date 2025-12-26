Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Дмитрий Лукашенко вместе с супругой и дочерью привез подарки детям в СПЦ Солигорского района

Благотворительный марафон "Наши дети" продолжает свое путешествие по Беларуси, объединяя вокруг себя все больше ребят, которые нуждаются в заботе и душевном тепле. Это очень хорошо знают Дмитрий Лукашенко и его родные, потому что каждый год приезжают с подарками и праздничным настроением в различные детские центры.

Такие визиты стали для них семейной традицией. В этом году вместе с супругой Анной и дочерью Александрой Дмитрий Лукашенко приехал в социально-педагогический центр Солигорского района, где живут более 20 мальчиков и девочек в возрасте от 5 до 18 лет. Долгожданных гостей здесь встречали радушно. Первым ярким подарком для ребят стало красочное представление "Новогодний цирк". А в хороводах с удовольствием принимали участие и взрослые.

На этом подарки от гостей не закончились. Рюкзак в виде символа наступающего года со вкусными конфетами получил каждый ребенок. А центр - спортивный инвентарь и большой телевизор.

Дмитрий Лукашенко, председатель Центрального совета Президентского спортивного клуба:

"Самая давняя предновогодняя традиция - это с семьей посещать определенный детский дом, привозить праздник, как сюда, в Солигорск. Мы приехали и почувствовали такое душевное тепло от детей! Вот эту частичку тепла и частичку заботы этим детишкам нужно дарить обязательно".

Пока ребята делились впечатлениями, гости рассказали и о других семейных традициях, а Александра раскрыла небольшой секрет: вместе с сестрами и двоюродными братьями они готовят для всей семьи сюрприз - новогодний спектакль, сценарий для которого пишут сами.

На прощание гости пожелали ребятам добра и счастья и обязательно загадать под Новый год самые сокровенные желания, ведь эти праздничные дни всегда наполнены чудесами и волшебством.

