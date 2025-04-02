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Дни Пензенской области проходят в Минске

Гастрономические оттенки Пензенского края. 2 апреля в Минске возле городской Ратуши открылась ярмарка с презентацией товаров российского региона: от мясной и консервированной продукции до полезных и натуральных десертов.

Восемь щедрых павильонов будут работать до позднего вечера. Шопинг с дегустацией дополняет концертная программа с участием сольных и танцевальных коллективов Пензенской области.

Делегация Пензенской области эти дни находится в Минске с рабочим визитом.

экономикаобщество