До +14°С ожидается в Беларуси 7 марта

Фото БЕЛТА

До плюс 14 градусов ожидается сегодня в Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами возможен слабый туман, на дорогах - гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный 3-8 м/с.

Температура воздуха днем составит 5-11 градусов тепла, по западу - до плюс 14.

