До старта приемной кампании три месяца: БГПУ открыл двери для абитуриентов

До старта вступительной кампании остается менее трех месяцев, но будущие абитуриенты уже сейчас присматриваются к вузам. Так, Белорусский государственный педагогический университет ведет подготовку кадров по 29 специальностям высшего образования и 19 направлениям бакалавриата.

Студентами университета являются будущие учителя истории, филологии, физики и математики, а также психологи и педагоги младших классов.

Ключевым отличием БГПУ от других университетов является практикоориентированность: начиная с первого курса, студенты выходят на работу в школы в качестве учителей.

Александр Жук, ректор БГПУ им. Максима Танка:

"Мы работаем над повышением качества наших абитуриентов. Здесь у нас несколько направлений. Прежде всего, это использование возможностей педагогических классов. Их около тысячи, в них обучается более 9300. Школьники (это те ребята, которые в старших классах изучают основы педагогики, психологии, методик преподавания) погружаются в педагогическую профессию, начиная со школьной скамьи. И сегодня у нас в университете обучается почти 30 % выпускников педагогических классов".

"Физико-математическое направление выбрал не случайно, потому что еще со школьных лет занимаюсь программированием. Сейчас я работаю в 123-й школе города Минска, и уже ребятам из начальной школы рассказываю о том, какое же программирование интересное, и что это сегодня помогает нам создавать не только свои собственные продукты, но и, конечно же, продукты для нашего государства", - отметил студент БГПУ им. Максима Танка Матвей Лебедев.

