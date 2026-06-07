Добрая традиция: минские байкеры подарили праздник детям сельской школы в агрогородке Лесное

Яркий праздник, впечатления и шквал эмоций подарили минские байкеры ученикам сельской школы в агрогородке Лесное Копыльского района. Гости привезли подарки для детей и их родителей, пообщались с ребятами, познакомили их с мотоциклами и просто подарили немного хорошего настроения на старте лета. Прием получился по-домашнему теплым и душевным.

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Евгений Бейзак, директор клуба The One Chapter Belarus: "В этом году мы с парнями приняли решение посетить школу, где учатся дети тружеников села, благодаря которым на наших столах есть хлеб. Сегодняшним посещением этого места мы хотели обратить внимание подрастающего поколения на то, что именно семья является основой процветания любого государства. А многодетная семья - это особый статус, уважение и честь".

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Дмитрий Романович, директор Лесновской средней школы: "Наши семьи уверены в будущем своих детей, и значит наше государство все делает правильно".