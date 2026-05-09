Дочь белорусского подпольщика Михаила Гебелева: Его называли "бесстрашным Германом"

О Великой Отечественной войне помнят и в США. Здесь живет дочь командира отряда подпольщиков Минского гетто дитя войны Светлана Гебелева. Она родилась в 1941 году, отца узнать не успела. В суровые годы фашистской оккупации Михаил Гебелев ушел в подполье, собрал людей, готовых оказывать сопротивление захватчикам. Погиб в 1942-м. Его называли "бесстрашным Германом".

Светлана Гебелева, дочь секретаря подпольного горкома в Минском гетто Михаила Гебелева: "Ни шагу завоевателям и подонкам, которые топтали нашу землю и все равно не оставляют мечты завоевать. Я очень люблю Беларусь, очень люблю своих друзей. И мы должны сделать все, чтобы предотвратить новые войны, чтобы помнить уроки истории и чтобы эта память жила в веках".