Дочь белорусского подпольщика Михаила Гебелева: Его называли "бесстрашным Германом"
О Великой Отечественной войне помнят и в США. Здесь живет дочь командира отряда подпольщиков Минского гетто дитя войны Светлана Гебелева. Она родилась в 1941 году, отца узнать не успела. В суровые годы фашистской оккупации Михаил Гебелев ушел в подполье, собрал людей, готовых оказывать сопротивление захватчикам. Погиб в 1942-м. Его называли "бесстрашным Германом".
Светлана Гебелева, дочь секретаря подпольного горкома в Минском гетто Михаила Гебелева: "Ни шагу завоевателям и подонкам, которые топтали нашу землю и все равно не оставляют мечты завоевать. Я очень люблю Беларусь, очень люблю своих друзей. И мы должны сделать все, чтобы предотвратить новые войны, чтобы помнить уроки истории и чтобы эта память жила в веках".
Светлана Михайловна - журналист. Пишет статьи, издает книги о драматичных страницах истории своей семьи и Беларуси. В 2008-м году была приглашена на мероприятия в честь 65-летия трагедии Минского гетто. Встретилась с Президентом Александром Лукашенко. Это, по признанию дочери героя, стало самым незабываемым событием в ее мирной жизни.