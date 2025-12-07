Дофаминовый плен: как белорусы теряют 101 день в году в соцсетях

По статистике, каждый день у белоруса в среднем уходит на серфинг в интернете 6 ч 40 минут. Это тихое и массовое ограбление времени, в котором люди сами и грабители, и жертвы. Почему так сложно отложить телефон и взяться, наконец, за важные дела?

Рабочий день в разгаре, мысли ясные, задачи понятны, но вот мозг как навигатор, который сбился с маршрута, вдруг предлагает свернуть: "А может, проверим телефон?" И тут добро пожаловать! Вы дофаминовый заложник! Так почему же мозг саботирует наши планы ради свайпов и лайков?

Все начинается с гормона дофамин, который выделяется не только тогда, когда мы получаем награду, а уже и в сам момент ожидания. Лайк или новое сообщение - это сверхбыстрый социальный сигнал одобрения. Мозг фиксирует: "Действие заняло секунду - получил порцию позитивного подкрепления". Поэтому когда мы садимся за сложную задачу, эта система начинает бунтовать, требуя свою привычную, легкую дозу.

мозг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe14e86d-4892-4d2d-9647-d8a2993b4253/conversions/aefbaf42-6483-4590-9557-0928374a7bde-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe14e86d-4892-4d2d-9647-d8a2993b4253/conversions/aefbaf42-6483-4590-9557-0928374a7bde-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe14e86d-4892-4d2d-9647-d8a2993b4253/conversions/aefbaf42-6483-4590-9557-0928374a7bde-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe14e86d-4892-4d2d-9647-d8a2993b4253/conversions/aefbaf42-6483-4590-9557-0928374a7bde-xl-___webp_1920.webp 1920w

Немного цифр, которые помогут понять, сколько часов в день люди из разных стран тратят на серфинг в интернете. Больше всех в ЮАР и Бразилии - свыше 9 ч в день, в России - более 8 ч, белорусы - 6 ч 40 минут, что тоже много.

А вот последние в рейтинге японцы - до 4 ч в день. Все это не случайность, а расчет. Внимание потребителя - самый ценный товар в цифровую эпоху, за него идет настоящая война.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5528429-ee2d-4d61-94dd-cfa8085f2887/conversions/84204d4a-13bb-4df0-b90a-64460e49f556-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5528429-ee2d-4d61-94dd-cfa8085f2887/conversions/84204d4a-13bb-4df0-b90a-64460e49f556-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5528429-ee2d-4d61-94dd-cfa8085f2887/conversions/84204d4a-13bb-4df0-b90a-64460e49f556-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5528429-ee2d-4d61-94dd-cfa8085f2887/conversions/84204d4a-13bb-4df0-b90a-64460e49f556-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дизайн приложений - это целая наука о том, как зацепить мозг и не отпускать. Будь то бесконечная лента, которая не имеет конца и края, или уведомления, которые имитируют социальное одобрение, автоплей видео и вовсе лишает нас необходимости принимать решение нажать "далее". Каждая деталь - это крючок, на который попадает человек.

"Раньше было так, что страница заканчивается и дело закончено, но сейчас это может длиться бесконечно. Плюс ко всему персонализация, которая подбирает именно под вас, именно то, что вам нравится, обеспечивает залипание человека в ленте. Все остальные механизмы, скорее, нацелены на вовлечение. Например, красные маячки или сторис, которые могут закончиться", - рассказала IT-специалист Юлия Лейни.

человек просматривает соцсети news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6030d882-19aa-45b7-aff9-063c9de34c5c/conversions/18dcc3eb-5467-46e6-9ee4-dc94dbe8bb65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6030d882-19aa-45b7-aff9-063c9de34c5c/conversions/18dcc3eb-5467-46e6-9ee4-dc94dbe8bb65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6030d882-19aa-45b7-aff9-063c9de34c5c/conversions/18dcc3eb-5467-46e6-9ee4-dc94dbe8bb65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6030d882-19aa-45b7-aff9-063c9de34c5c/conversions/18dcc3eb-5467-46e6-9ee4-dc94dbe8bb65-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Зависимость от телефона и соцсети ничем не отличается от той же наркомании и алкоголизма, это формирование вредной привычки, которой человек не может сам управлять. Человек сам не замечает, как он в это все уходит с головой. И неудивительно, над этими алгоритмами работают огромные корпорации и сотни инженеров. Это все связано по принципу алгоритма "получи удовольствие" - больше удовольствия, больше желания еще раз ощутить это состояние счастья", - отметила психолог Вероника Манкевич.

Так и получилось, что мы оказались между двух огней: наш собственный мозг жаждет легких побед, а технологии ему в этом помогают. Где же выход?

Начните с малого: первые 30 минут после пробуждения и последние 30 перед сном - без телефона. Отключите уведомления, если они не по работе, заведите цифровой таймер: 60 минут фокусированной работы, затем 5 минут перерыва. Важно не просто отнять у мозга легкий дофамин, а предложить ему альтернативу, будь то прогулка, живой разговор или новое хобби.

"Есть много инструментов регулировать время, контролировать его или заменить легкий дофамин на более сложный. Фокус нужно сделать на том, на чем ты хочешь вырасти. Например, заменить вредную привычку на полезную, сейчас очень много оффлайн-мероприятий. Нужно получать дофамин более тяжелым путем. Но это все инструменты, а первое, с чего нужно начинать, это с осознанности того, что у тебя действительно есть проблема. Потому что невозможно помочь человеку в проблеме, если он не осознает, что у него есть проблема", - подчеркнула психолог Вероника Манкевич.

Подведем жестокую, но необходимую арифметику: если в среднем белорус проводит в соцсетях 6 ч 40 минут в день, это 200 ч в месяц. А в год набегает более 2400 ч, это 101 полный день жизни. Каждый год. За это время можно выучить новый язык, написать книгу, получить второе образование, построить дом или просто быть рядом с теми, кто дорог.

Белорусы в соцсетях news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fbaff2-0cf2-43bd-aab6-cd07c8420568/conversions/77939a37-3ae8-4c2c-9401-613790505031-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fbaff2-0cf2-43bd-aab6-cd07c8420568/conversions/77939a37-3ae8-4c2c-9401-613790505031-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fbaff2-0cf2-43bd-aab6-cd07c8420568/conversions/77939a37-3ae8-4c2c-9401-613790505031-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8fbaff2-0cf2-43bd-aab6-cd07c8420568/conversions/77939a37-3ae8-4c2c-9401-613790505031-xl-___webp_1920.webp 1920w