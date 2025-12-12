Доходы, соцгарантии, жилье - главные ориентиры до 2030 года детально рассмотрели на съезде ФПБ

Доходы людей, социальные гарантии и обеспечение жильем. Программу социально-экономического развития на новую пятилетку сегодня, 12 декабря, детально рассмотрели на съезде Федерации профсоюзов Беларуси.



Главные ориентиры до 2030 года будут обсуждаться на следующей неделе на Всебелорусском народном собрании. 80 делегатов на ВНС от профсоюзов. Среди них глава Администрации Президента и председатель правления Нацбанка. Их избрали сегодня на съезде. Говорили в зале и о пятилетнем экономическом плане страны.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: "Тема рабочих мест очень волнует наше население, и будет ли один из основных вопросов - продолжение инициативы Президента "Один район, один проект". Более 150 проектов уже реализовано, еще примерно сотня находится на столе в различной стадии проработки, но, наверное, этого все-таки недостаточно, и я думаю, что в своем послании Президент Беларуси сделает особый акцент на дополнительных льготах, стимулах и преференциях, которые позволят более активно создавать рабочие места в небольших населенных пунктах на промышленной основе. Эта мысль проходит красной нитью. Технологическая независимость, наш технологический суверенитет, импортоопережение, промышленная основа нашей республики должна остаться. В разделе "экспорт" будущей пятилетки доля дальней дуги, которая сегодня составляет примерно 20-22 %, должна быть увеличена на 10 пунктов, то есть опережающими темпами по сравнению со средними или среднестатистическими показателями экспорта по другим странам, по нашим традиционным рынкам, на которых мы должны остаться".

Роман Головченко, председатель Правления Нацбанка Беларуси:

"Нужно за цифрами видеть конкретные задачи, которые нам надо решить. И вот мы старались показать или сделать акцент в программе именно на технологическое развитие и технологическую самодостаточность. Потому что без инноваций, без собственных научно-технических разработок, без внедрения результатов научных исследований в производство очень сложно рассчитывать на качественный скачок в экономике. Один из самых сложных разделов программы был "Сильные регионы" или уникальность каждого региона. У нас небольшая страна, компактная, но тем не менее определенные региональные различия имеются и в размещении производительных сил, и в приоритетах регионов. Поэтому очень важно здесь соблюсти баланс и понять, что мы все учли так, как надо".