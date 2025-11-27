"Дороги Беларуси" - капитальный ремонт ждет около 500 мостов по всей стране

Фото sputnik.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bf9d4bd-f543-456b-8882-b3357d3cf928/conversions/96fc3e91-24b6-47eb-a7dd-851e0584b88b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bf9d4bd-f543-456b-8882-b3357d3cf928/conversions/96fc3e91-24b6-47eb-a7dd-851e0584b88b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bf9d4bd-f543-456b-8882-b3357d3cf928/conversions/96fc3e91-24b6-47eb-a7dd-851e0584b88b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1bf9d4bd-f543-456b-8882-b3357d3cf928/conversions/96fc3e91-24b6-47eb-a7dd-851e0584b88b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sputnik.by

Беларусь - страна озер и рек. Чтобы их форсировать нужны мосты. Да, их появление во многом связано с природно-географическими условиями. Для развития городов, районов и областей нужно, чтобы быстро и комфортно из одного пункта в другой добирались и люди, и товары. А реку вброд не всегда можно перейти.

Маленький мост около 30 метров через реку Вымнянка в Витебском районе для деревни Лиопино имеет большое значение. Он единственная дорога, которую выбирают водители и машин, и тракторов. Да, есть еще одна, но там не всякая легковушка проедет.

Но сегодня и этот мост не в лучшей форме. С одной стороны уже не пройти, о чем гласит красная лента. А дальше тянуть с ремонтом точно нельзя. Ведь потеряв эту переправу, вопрос как быстро добраться скорой или пожарной машине остается открытым. Не говоря уже про рабочий процесс сельхозорганизаций.

Сроки с началом реконструкции моста затянули. А он ветшает практически ежедневно, ведь держит на своих плечах немалых грузы, хотя и не виден издалека. Может поэтому был долго незаметен и не попал ранее в число счастливчиков под ремонт. Но его права восстановлены. После вмешательства Комитета госконтроля Витебской области провели первичный ремонт, обследование всего сооружения. И сейчас эксплуатирующая организация занимается проектом и сметой расходов.

"Этот мост в полуразрушенном, предаварийном состоянии и требуются срочные меры, чтобы привести его в надлежащий вид. В настоящее время мы видим, что часть тротуаров разобрана, вывешены ограничительные ленты, поэтому необходимо принять все меры. От разработки проектно-сметной документации до начала работ обычно проходит не менее чем полгода, но будем надеяться, что по данному мосту все будет оперативно решено и работы начнутся в ближайшее время", - отметил начальник отдела контроля строительства и ЖКХ Комитета госконтроля Витебской области Андрей Бутковский.

На таких же местных дорогах в Витебской области 846 мостов. Состояние некоторых неудовлетворительное, а по десяти и вовсе движение запрещено до их восстановления.

"Ненадлежащее содержание мостов, их несвоевременный ремонт влекут угрозу обрушения или аварии. Так на двух мостах в Полоцком районе за последние несколько лет произошло обрушение частичных плит пролетных строений. Отмечаются случаи, когда местными органами власти не принимаются своевременные меры по восстановлению мостов и жители вынуждены искать поддержку в контролирующих и надзорных органах", - рассказал Андрей Бутковский.

В Комитете госконтроля об этом знают не понаслышке. Более сотни мостов сейчас ремонтируются, еще десяткам нужно восстановление. А несвоевременный ремонт просто разрушает конструкцию. На горячую линию только за октябрь 46 жалоб.

Например, к жителям деревни Гришаны из Шумилинского района с осени 2021 года не могла заехать даже автолавка. После объявления тендера долго искали и подрядчика. Работы начались лишь в июне 2025 года, а завершились в декабре. Но сегодня про то время остались только воспоминания, а для местных властей урок - все нужно стараться делать вовремя. Кстати, в этом году 5 мостов в Витебской области получили новую жизнь. Но в списке ожидания их куда больше.

Среди тех, кому повезло - мост Юбилейный через реку Витьба в областном центре по проспекту Людникова. Этот мост - важная транспортная артерия Витебска. Его капитальный ремонт решает сразу несколько задач. Во-первых, для водителей и пассажиров сокращается время в пути, повышается безопасность движения, а также улучшается транспортная доступность. Теперь легко попасть из одного района Витебска в другой. По мосту ходят автобусы, троллейбусы, а также трамваи.

Да, движение здесь полностью не перекрывали, ведь это просто бы парализовало город. Но понятно, в часы пик от пробок при капитальном ремонте, было не уйти. К 7 ноября запустили все полосы и доделывают косметику. Срок сдачи - январь 2026 года, но обещают будет готов и раньше, до конца нынешнего года. Идет еще благоустройство под мостом. Это ведь зона отдыха горожан и место для пробежек и прогулок, так что эстетика важна. Обещают, что работы осталось немного.

Пример того, как умеем делать быстро и качественно - мост в Минске. Соединяет Октябрьский район с проспектом Независимости. Узел для транспортного потока важный. Уж как его открытия ждали водители, ведь объезд - это всегда дополнительное время в пути. И дорожники их услышали. Завершили капитальный ремонт вдвое раньше срока. Этому способствовала слаженная работа всей команды 24 на 7. От тех, кто поставлял материал до тех, кто работал на высоте. Четыре полосы движения, по две в каждую сторону и почти 300 м в длину.

"Технологически сам путепровод стал более грузоподъемным, мы это выяснили во время испытаний. Также целью ремонта было улучшение его эксплуатационных характеристик", - сказал директор ГП "Гордорстрой" Сергей Панев.

Строительство и обустройство дорог и мостов - это наиважнейшая задача государства. Об этом говорил и Президент, открывая в Мозыре обновленный мост через реку Припять. Работали два года. Это самый длинный автомобильный мост в Беларуси. Путь с левого берега на правый занимал полчаса на личном транспорте, а на общественном - все полтора. Объезд получался больше 21 км. Все удалось сделать быстро. Торжественный проезд планировали в мае 2026 года, а получился в ноябре 2025-го. Обновленный мост стал более широким (10 метров вместо 7), на нем сейчас есть смотровая площадка, лифт со стороны Мозыря, оригинальная подсветка.

В Беларуси 5,2 тыс. мостов, из них 2,3 тыс. - республиканского значения, остальные - местная сеть в небольших городах и даже селах. Большинство из них появились в 1960-1970-е годы. Да, мост строят не на один десяток лет, но время его жизни в среднем полсотни. Изнашиваются не только конструкции, но технологии значительно шагнули вперед. Нагрузка, учитывая интенсивность движения и груженность машин, значительно возрастает.

По программе "Дороги Беларуси" реконструкция и капитальный ремонт ждет около 500 мостов. Каждый из них обследуют и вынесут вердикт, какой объем работ нужен. Стоит это не дешево. И важно на каждом этапе рационально подходить к планированию расходов, не затягивать сроки строительства, выбирать качественные материалы, не дублировать работы и не покупать ненужные материалы и оборудование.

Мост - это связь людей и предприятий, разгрузка целых районов и быстрое перемещение с одного берега на другой. Недаром говорят, что мост, когда он открыт, может кто-то и не замечать, но когда его закрывают, замечают все.