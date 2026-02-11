Дороги, капремонт, уборка снега - результаты и новые задачи для ЖКХ обсудили на итоговой коллегии

В приоритете человек и его комфорт. Создание качественной и удобной среды для жизни - одна из главных задач социально-экономического развития страны на нынешнюю пятилетку. Например, в планах до конца 2030-го капитальный ремонт не менее 14 млн квадратов жилья. Планка высокая, но реальная. За прошлую пятилетку цифра достигла 17 млн. И еще одно из важных решений - перенос повышения стоимости тарифов на услуги с января на март, чтобы холодные месяцы не утяжеляли жировки. О результатах и новых задачах жилищно-коммунального хозяйства говорили 11 февраля на итоговой коллегии.

Работа жилищно-коммунального хозяйства в условиях непогоды

Чистота дворов и подъездов. Бесперебойная подача тепла, электроэнергии и воды в наши дома. Все это большая работа сотрудников ЖКХ. В этом году непогода показала, что оперативно реагировать на форс-мажоры умеем. Да, были где-то и недочеты, но человеческий ресурс не бесконечен. В режиме 24/7 нужен отдых и технике.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Снегопад показал нам то, что где-то еще не вовремя было расчищено, люди предъявляли претензии, оперативно реагировали. Мониторя ситуацию через службу 115, предприятия ЖКХ, понимали, куда направить технику для того, чтобы эти вопросы решить. Если говорить о проблемах, на которые больше всего акцент сделан гражданами, это, наверное, все-таки уборка мест общего пользования".

И чтобы уборка занимала меньше времени, парк техники обновят. В рядах ждут новичков - машины малой механизации. Работникам служб не придется вручную справляться с последствиями снежной стихии в труднодоступных местах.

Перенос срока повышения тарифов ЖКХ с 1 января на 1 марта

Холодный и снежный январь утяжелил и наши жировки. Чтобы они еще больше не добавляли в весе по стоимости за услуги ЖХК, Президент принял решение перенести сроки повышения стоимости тарифов с января на март.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"По поводу тарифов, это, наверное, правильное решение с учетом того, что у нас была очень холодная зима, январь месяц. Мы потребили тепла больше, поэтому жировка за январь месяц потяжелее в части не повышения тарифов, а в части объемного значения. Поэтому решили, чтобы не нагружать население, с 1 марта остальные тарифы из жилищно-коммунального хозяйства повысить".

100-процентное обеспечение чистой питьевой водой

Ежегодно более 4 млн звонков поступает в службу 115. Запросы людей растут параллельно увеличению уровня комфорта жизни. Сегодня мы уже обеспечены на 100 % качественной питьевой водой. Только за прошлый год построили более 1000 станций обезжелезивания. Хорошее дорожное полотно практически на всех трассах и не только рядом со столицей. Да, вопросы остаются по местным дорогам в деревнях. Но и тут, скажут на коллегии, процесс налажен.

Геннадий Трубило, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

"Если говорить о завершении Года благоустройства, то действительно мы подошли с хорошими показателями. На сегодняшний день ремонт уличной дорожной сети произведен более чем 11 млн квадратных метров. Мы нарастили объемы по ремонту уличной дорожной сети в агрогородках и малых населенных пунктах. Как вы знаете, 2 года назад глава нашего государства поставил задачу: навести порядок в агрогородках, отремонтировать уличную дорожную сеть. Темпы у нас отличные. В принципе 1,5 млн квадратных метров отремонтировано в прошлом году. Задача на следующий год - 2 млн квадратных метров".

Факт В Беларуси за 5 лет капитально отремонтировано 17,2 млн кв. м жилья