Доска почета Минспорта Беларуси пополнилась новыми именами

15 мая на улице Кирова в Минске торжественно была открыта обновленная Доска почета Министерства спорта по итогам работы за 2025 год.

За достижения высоких результатов отмечены пятеро атлетов Это вице-чемпион мира по пляжному футболу Игорь Бриштель, призер планетарного форума по тхэквондо Георгий Гурциев, чемпионка III Игр стран СНГ по прыжкам на батуте Яна Лебедева, победитель зимних Паралимпийских игр лыжник Роман Свириденко, а также чемпионка Дефлимпийских игр пловчиха Оксана Петрушенко.

Также на Доску почета Минспорта занесены обладатель Кубка Президента хоккейный клуб "Металлург" из Жлобина и волейбольная команда "Минчанка". Отмечены пять наставников, которые готовят атлетов.