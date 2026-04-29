Достижения в преодолении последствий аварии на ЧАЭС обсудили в Гомеле

Меры социальной защиты и поддержки жителей Беларуси и России, медицинское обеспечение и оздоровление населения, перспективные задачи экологической реабилитации территорий и минимизации последствий радиационного воздействия.

В Гомеле состоялось заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства. Представители научных кругов подытожили многолетнее сотрудничество в сфере радиационной защиты населения и развития пострадавших от аварии на ЧАЭС территорий.

Идет реализация шестой совместной программы. Одно из пяти основных направлений деятельности - радиационный мониторинг окружающей среды с акцентом на современные подходы безопасности. На контроле - эксплуатация БелАЭС.

Жанна Чернявская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Надо отдать должное нашим ученым, которые занимались развитием атомной энергетики. Безусловно, Российская Федерация - мировой лидер в строительстве АЭС, и наша станция - это современное предприятие, основной приоритет которого - безопасность. Также стоит отметить, что нам удалось наладить производство специального оборудования для радиационного контроля и мониторинга: в течение года проводится более 20 тыс. исследований".

"К жизни возвращено и устойчиво работает 1 657 населенных пунктов, более 20 тыс. га земли введено в хозоборот, построены новые производственные объекты - все это большие достижения. Благодаря совместным программам приобретено новое медицинское оборудование, ведется большая научная работа. Это все во благо нашего Союзного государства и, конечно же, для поддержки чернобыльских регионов", - рассказал Юрий Наркевич, член Комиссии Парламентского собрания по природным ресурсам, экологии и охране окружающей среды.