Достойные условия жизни - в Беларуси особое внимание уделяют людям с инвалидностью

В Беларуси особое внимание уделяется людям с инвалидностью. Это отметила зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Ирина Абельская в ходе визита в Столбцовский соцпансионат "Колосок".

В Беларуси активно реализуется госпрограмма, направленная на создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью. Со стороны государства оказывается социальная поддержка. Например, с 1 мая выросли пособия. Это второе повышение в году. Прибавка в среднем составила от 10 до 14 рублей. Кроме того, ежегодно более 5 тыс. детей-инвалидов обеспечены путевками в лагеря. А в Россонском районе Витебской области предлагают насладиться красотой белорусских просторов - недавно открыли инклюзивную экотропу "Путешествие в природу без препятствий".

Столбцовский соцпансионат "Колосок" - учреждение, где получают помощь полтысячи взрослых - инвалиды I и II групп. В пансионате есть медлаборатория, стоматологический и кабинет физиотерапии. 7 мая базу оборудования пополнили и новые аппараты. Кроме того, в пансионате организовано 4-разовое питание и досуг: работает 6 кружков по интересам, спортплощадка оснащена инвентарем.

Юрий Колосовский, директор Столбцовского социального пансионата "Колосок":

"Одно из самых массовых направлений - это бисероплетение. Есть гончарная мастерская, есть мастерская, в которой делают изделия из дерева. Выезжаем на различные мероприятия с торговлей в рамках трудотерапии. В учреждении минимум раз в месяц проводится культурное мероприятие: организовываем концерты своими силами, также к нам приезжают и волонтеры из различных уголков нашей Беларуси".

Ирина Абельская, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Социальная политика нашего государства направлена на то, чтобы все граждане Республики Беларусь могли иметь достойные условия жизни и работы. У каждого есть свои проблемы, и когда проблемы касаются здоровья и невозможности жить абсолютно нормальной жизнью, тогда возникает вопрос создания специальных домов, пансионатов, санаториев для всех категорий и всех возрастных групп. Это одна из основных задач государства и всего общества, если оно социально ориентировано и мотивировано на оказание помощи".