Доступность и качество - два ключевых критерия белорусского здравоохранения

Для создания качественной и доступной медицины в Беларуси сделано немало, но решены пока не все вопросы.

В стране продолжает работу мониторинговая группа по проверке системы здравоохранения. Она была создана в 2023 году по поручению Президента. Группа собрала медиков с квалификацией и большим опытом, которые способны дать объективную оценку организации оказания медпомощи на местах и поделиться знаниями и навыками с коллегами.

Качество и доступность - ключевые критерии белорусского здравоохранения

В отделении реабилитации связь между врачом и пациентом должна быть прочнее, чем в других отделениях, чтобы добиться результата. Для одних он заключается в первых шагах после тяжелой травмы, для других - в четкой координации или речи. Реабилитация - важнейший этап лечения, от которого во многом зависит, сможет ли человек вернуться к привычной жизни. Поэтому службе уделяется колоссальное внимание.

Для регионального уровня Островец немало преуспел, здесь сложилось и с кадрами, и с технологиями.

Юлия Бобович, врач-реабилитолог Островецкой центральной районной больницы:

"Аппарат снимает энцефалографию и перерабатывает в мелодию, и пациент в наушниках слышит мелодию. Она воздействует на мозг, и он начинает работать правильно".

Аппарат биоакустической коррекции, стабилометрическая платформа вдобавок к электро-, свето-, грязелечению и спелеокомнате. Есть и стационар на 30 коек для пациентов с травмами, неврологическими и кардиологическими заболеваниями. Это не значит, что сделано все, но уровень реабилитации действительно неплохой, констатируют специалисты. Как минимум так должно быть в каждом регионе страны.

Ольга Баханович, завотделом Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси:

"Развитие службы медицинской реабилитации находится под особым контролем. Выстраивается вертикаль развития этой службы. Мы бы очень хотели видеть такого уровня реабилитационные базы практически во всех центральных районах больницах. Отделение еще молодое, штат молодой, но отделение перспективное, хорошо оснащенное оборудованием. Отделение, которое хочет развиваться и внедрять новые технологии реабилитации".

Анализ оказания медицинской помощи в регионах

медик за компьютером news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/942d8e33-f4b1-4252-918c-a665802e08dc/conversions/d3c8ecbe-407b-4fb7-bcea-1b9160b245f2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/942d8e33-f4b1-4252-918c-a665802e08dc/conversions/d3c8ecbe-407b-4fb7-bcea-1b9160b245f2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/942d8e33-f4b1-4252-918c-a665802e08dc/conversions/d3c8ecbe-407b-4fb7-bcea-1b9160b245f2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/942d8e33-f4b1-4252-918c-a665802e08dc/conversions/d3c8ecbe-407b-4fb7-bcea-1b9160b245f2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Островец в числе 14 межрайцентров, которые сегодня работают по всей стране. Это хорошее подспорье областным центрам и доступность высоких технологий для населения. Как там выстроена система лечения, хватает ли квалифицированных кадров и оборудования? Рабочая группа по проверке системы здравоохранения продолжает мониторинг.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси:

"Работа межведомственной группы не строится по принципу "проконтролировать, найти тот или иной дефект". Нет. Мы в первую очередь беседуем с нашими коллегами на профессиональном уровне. Это дискуссия, беседа, спор, это отработка тех или иных клинических случаев, которые в данный момент мы видим в лечебном учреждении. Это наиболее правильный подход".

С сентября 2025 года проанализирована система оказания помощи в Могилевской, Минской и Гомельской областях. Сейчас внимание на Гродненскую область. Островец стал первым в этом маршруте.

Ольга Светлицкая, главврач больницы скорой медицинской помощи Минска:

"Посмотрели, как работают дорожные карты по оказанию экстренной помощи при остром нарушении мозгового кровообращения, при остром коронарном синдроме, инфаркте, как оказывается помощь пациентам с сочетанной травмой. Сейчас смотрим отделение интенсивной терапии. Большая часть врачей еще с таким молодежным задором, со стажем до трех лет. Безусловно, таких ребят мы готовы принять на стажировку и помочь. И в процессе мониторинга мы не просто смотрим, как организована работа. Если возникают какие-то вопросы, мы помогаем их разрешить на месте".

Возможность для медиков в регионах пообщаться с коллегами и проконсультироваться по текущим вопросам. Общая работа на результат. Он не в отчетах, а в той помощи, которую получают люди. А когда она прямо у дома, вопросы о доступности уходят сами собой.

врачи в масках news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fbc4abc-aac3-4160-8e86-6e230b9f3353/conversions/4ea27ee9-1015-466c-b763-419f0d4da98a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fbc4abc-aac3-4160-8e86-6e230b9f3353/conversions/4ea27ee9-1015-466c-b763-419f0d4da98a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fbc4abc-aac3-4160-8e86-6e230b9f3353/conversions/4ea27ee9-1015-466c-b763-419f0d4da98a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1fbc4abc-aac3-4160-8e86-6e230b9f3353/conversions/4ea27ee9-1015-466c-b763-419f0d4da98a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Больница в Островце - первое медучреждение в Гродненской области, где появился собственный ангиографический комплекс. Только за 2025 год высокотехнологичную помощь здесь получили 1170 пациентов - от диагностической коронарографии до установки кардиостимуляторов. До появления этого оборудования жители района и соседних с ним могли получить такую помощь только в областном центре.

Сергей Ивашко, заведующий кардиологическим отделением Островецкой центральной районной больницы:

"Начиная с 2020 года, мы оказывали здесь высокотехнологичную медицинскую помощь. И пациенты поступали с ОКС из восьми районов Гродненской области. Начиная с 2025 года, в связи с открытием в Лидской ЦРБ межрегионального центра часть пациентов перешла туда. На сегодняшний день мы оказываем помощь жителям Островецкого, Ошмянского, Сморгонского районов, к нам также прикрепили Поставский район Витебской области".

Развитие кардиослужбы - высокие технологии на местах

С 2024 года кардиологи местной больницы научились имплантировать кардиостимуляторы. В 2025-м такую помощь получили 16 пациентов. Дальше дело за наблюдением. И это вопрос ближайшей перспективы.

Андрей Пристром, директор РНПЦ "Кардиология":

"Мы сейчас достаточно неплохо в стране развили сеть именно межрайонных центров, которые занимаются лечением острой коронарной патологии ОКС, инсультов ОМК. И следующим этапом стоит задача развития именно межрайонных кардиологических центров, чтобы здесь была сосредоточена кардиологическая служба, которая бы оказывала консультативную, в том числе помощь пациентам в закрепленных районах".

Общая работа на результат

медицинская палата news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e7a90c3-7424-410a-8bb4-e970da24b9dc/conversions/b19d9ee9-ec53-425f-9d71-3c91004b1eff-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e7a90c3-7424-410a-8bb4-e970da24b9dc/conversions/b19d9ee9-ec53-425f-9d71-3c91004b1eff-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e7a90c3-7424-410a-8bb4-e970da24b9dc/conversions/b19d9ee9-ec53-425f-9d71-3c91004b1eff-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e7a90c3-7424-410a-8bb4-e970da24b9dc/conversions/b19d9ee9-ec53-425f-9d71-3c91004b1eff-xl-___webp_1920.webp 1920w

Комплексный анализ мониторинговой группой, в составе которой специалисты самого разного профиля, позволяет выявлять слабые места и вместе находить пути их укрепления. И в том числе итоги мониторинга выливались в образовательные программы. А в целом результаты работы, которую начали еще в 2023-м, говорят о динамике. Пусть не большими шагами, но медицина в регионах движется вперед.

Ирина Абельская, главврач Республиканского клинического медцентра управделами Президента Беларуси:

"Надо быть ответственными, надо отходить от формальных подходов. Сегодня документов, постановлений, приказов, инструкций, методичек достаточное количество, чтобы не иметь тех дефектов, которые, к сожалению, мы пока еще имеем. Надо просто работать, надо ответственно к этому подходить".

Более чем за два года изменились подходы и нормативные документы, клинические протоколы, программы подготовки специалистов. Совершенствование в медицине - процесс постоянный. И хорошо, когда есть кому подсказать и направить.