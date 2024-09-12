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Дожди в Беларуси принесли лесной урожай
Белорусы отправляются на тихую охоту и свои "трофеи" - подосиновики, подберезовики, опята и белые - демонстрируют в соцсетях. Сбор грибов - главное хобби сезона.
Заядлые и начинающие собиратели в поисках самых урожайных полян в лесных массивах. Главное - успеть как можно раньше заполнить корзинки. У каждого своя технология сбора.
Опытные грибники рекомендуют срезать разноцветные шляпки осторожно, чтобы не повредить грибницу, а еще хорошо изучить виды грибов, чтобы не собрать ядовитый урожай.
МЧС рекомендует не увлекаться сбором в сумерках, поскольку можно легко сбиться с пути и потеряться в лесу. На этот случай с собой обязательно нужно иметь заряженный мобильный телефон, запас воды и пищи.
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