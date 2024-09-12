Дожди в Беларуси принесли лесной урожай

Белорусы отправляются на тихую охоту и свои "трофеи" - подосиновики, подберезовики, опята и белые - демонстрируют в соцсетях. Сбор грибов - главное хобби сезона.



Заядлые и начинающие собиратели в поисках самых урожайных полян в лесных массивах. Главное - успеть как можно раньше заполнить корзинки. У каждого своя технология сбора.



Опытные грибники рекомендуют срезать разноцветные шляпки осторожно, чтобы не повредить грибницу, а еще хорошо изучить виды грибов, чтобы не собрать ядовитый урожай.