В Беларуси две попытки ЭКО будут бесплатными
Программа поддержки материнства и детства в Беларуси выходит на новый технологический уровень. В Год белорусской женщины Президент подписал указ о проведении второго ЭКО также за счет бюджета. Новая мера поддержки открывает путь к материнству для тысяч женщин вне зависимости от семейного положения.
Великое счастье и во многом смысл жизни - рождение детей, их воспитание, взгляд в будущее. Для того чтобы помочь семьям познать радость материнства и отцовства, в Беларуси делается действительно многое: от закупки передового оборудования до подготовки высококлассных специалистов.
Отныне в стране две попытки проведения ЭКО будут бесплатными. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и не состоящие в браке. Пройти процедуру можно белорускам в возрасте до 40 лет при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.
Если первая бесплатная попытка ЭКО была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право и на вторую процедуру на бюджетной основе. Правда, есть условие: предельный возраст женщины - 49 лет.
Дмитрий Лазарь, замначальника главного управления организации медпомощи - начальник отдела Министерства здравоохранения Беларуси: "В нашей стране сохраняется приоритет оказания медицинской помощи матерям и детям. В том числе основная наша задача - это сохранение демографической безопасности. Пять лет назад вышел первый указ Президента Республики Беларусь о введении бесплатной попытки ЭКО. За эти годы на программу было потрачено более 29 млн белорусских рублей. Эффективность таких попыток составила практически 38 %, что значительно превышает средние показатели, в том числе и в частных центрах".
Сегодня в Беларуси процедурой ЭКО занимаются 9 профильных организаций. Примерно в 40 % случаев ЭКО в государственных центрах приводит к долгожданной беременности. Этот показатель выше среднемирового уровня и считается одним из лучших в Европе. Благодаря действующей программе поддержки в стране уже родилось более 2,5 тыс. детей.