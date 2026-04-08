В Беларуси две попытки ЭКО будут бесплатными

Программа поддержки материнства и детства в Беларуси выходит на новый технологический уровень. В Год белорусской женщины Президент подписал указ о проведении второго ЭКО также за счет бюджета. Новая мера поддержки открывает путь к материнству для тысяч женщин вне зависимости от семейного положения.

Великое счастье и во многом смысл жизни - рождение детей, их воспитание, взгляд в будущее. Для того чтобы помочь семьям познать радость материнства и отцовства, в Беларуси делается действительно многое: от закупки передового оборудования до подготовки высококлассных специалистов.

Отныне в стране две попытки проведения ЭКО будут бесплатными. Воспользоваться ими смогут не только замужние женщины, но и не состоящие в браке. Пройти процедуру можно белорускам в возрасте до 40 лет при наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний.

В Беларуси две попытки проведения ЭКО будут бесплатными

Если первая бесплатная попытка ЭКО была успешной и беременность завершилась рождением ребенка, за женщиной сохраняется право и на вторую процедуру на бюджетной основе. Правда, есть условие: предельный возраст женщины - 49 лет.

Дмитрий Лазарь, замначальника главного управления организации медпомощи - начальник отдела Министерства здравоохранения Беларуси: "В нашей стране сохраняется приоритет оказания медицинской помощи матерям и детям. В том числе основная наша задача - это сохранение демографической безопасности. Пять лет назад вышел первый указ Президента Республики Беларусь о введении бесплатной попытки ЭКО. За эти годы на программу было потрачено более 29 млн белорусских рублей. Эффективность таких попыток составила практически 38 %, что значительно превышает средние показатели, в том числе и в частных центрах".