Две жительницы Курской области вернулись домой из Украины благодаря Беларуси

Беларусь продолжает свою гуманитарную миссию. Накануне две жительницы Курской области вернулись к своей семье. Больше года они находились на территории Украины. Обмен состоялся по решению Александра Лукашенко в ответ на запрос украинской стороны вернуть их гражданку, отбывавшую срок в Беларуси.

Когда столько времени в плену, не зная, что еще предстоит пройти и смогут ли вовсе вернуться домой. Людмила с внучкой Юлией больше года находились на территории Украины, сами из Курской области.

История разрешилась, когда украинская сторона обратилась к Беларуси, чтобы обменять их гражданку. Она отбывала наказание за уголовное преступление. По поручению нашего Президента состоялся ее обмен на двух жительниц Суджанского района.

Это и есть та цель, ради которой наша страна и участвует в обменных процессах - вернуть близких семье. Кроме обмена военнопленными, Беларусь и Украина наладили взаимодействие и по таким гуманитарным вопросам, когда люди оказываются в сложной жизненной ситуации.

После того, как медики убедились в том, что Юлия и Людмила могут продолжать путь домой, сопроводили до границы, и там уже их встретила российская сторона.

"По поручению Президента Беларуси состоялся телефонный разговор с губернатором Курской области России. Мы передали гражданку Украины обратно, а нам передали двух гражданок Российской Федерации", - сообщил председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.