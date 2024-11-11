Дьяченко: Благодаря союзному договору мы укрепили взаимовыгодное экономическое сотрудничество

8 декабря было 25-летие со дня подписания Договора о создании Союзного государства.

Вспомнить предысторию заключения важного межгосударственного договора в программе "Актуальное интервью" предложил депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олег Дьяченко. "Мы помним, что был референдум, в соответствии с которым белорусы выступали за более тесную экономическую интеграцию с Россией, которая является нашим историческим, стратегическим, военно-политическим партнером. В этом направлении шел весь процесс и до декабря 1999 года, - напомнил он. - Судьбоносная дата, когда глава нашего государства Александр Лукашенко и глава Российской Федерации Борис Ельцин подписали этот договор, который явился стартом в наращивании экономических и политических отношений между странами, который дал импульс в развитии гуманитарного сотрудничества, развитии в сфере образования, науки и культуры".

Поэтому, по его словам, по прошествии 25 лет уже можно подвести некоторые итоги и сказать, что получилось, что не получилось, тем более что на протяжении этого периода времени были разные отношения, и путь этот не был услан розами. "Было очень много вопросов, которые возникали между нашими странами, в первую очередь в экономической области взаимоотношений. Благодаря этому союзному договору мы укрепили наше взаимовыгодное экономическое сотрудничество. Сегодня продукция белорусских предприятий находит свой сбыт на огромнейшем российском рынке, начиная от Калининграда и заканчивая Дальним Востоком, северными регионами. Причем продукция высококачественная: это и продовольствие, и продукция нашего машиностроения. В этом плане мы очень плотно работаем", - сказал депутат.

Парламентарий отметил гуманитарное сотрудничество. "Наши народы очень близки по своему менталитету, да и общее советское, историческое прошлое тоже накладывает свой отпечаток, - уверен он. - Поэтому сегодня развивается и межкультурное сотрудничество очень тесно, сотрудничество в сфере образования. Очень много белорусских ребят проходит обучение в российских высших учреждениях образования. В то же время и россияне приезжают для обучения в Беларусь и здесь получают качественное европейское образование".

Олег Дьяченко:

"В качестве примера можно назвать и создание совместных университетов. Это Белорусско-Российский университет в Могилеве, который работает одновременно и по российским программам обучения, и по белорусским. В этом направлении еще предстоит немало сделать".

Очень важный аспект совместной работы с россиянами - сохранение исторической памяти, считает он. "В этом году мы отметили 80-летие со дня освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, в следующем - наши страны будут отмечать 80-летие окончания Великой Отечественной войны, победы советского народа в Великой Отечественной войне. Здесь есть программы по сохранению нашей общей исторической памяти, благоустройству мемориалов, формированию патриотизма и высокой гражданской ответственности у подрастающих поколений", - перечислил политик.

Олег Дьяченко:

"Парламенты наших стран тоже вносят свой заметный вклад в укрепление интересов Союзного государства. Создано и функционирует Парламентское собрание Беларуси и России. В рамках работы палат есть немало проектов, которые сегодня пользуются поддержкой, авторитетом, уважением со стороны граждан Союзного государства. И они легко узнаваемы. Это и Форум регионов, который проводится по линии Совета Республики, и "Поезд памяти", в котором участвуют дети из Союзного государства, и не только из Союзного государства. Очень много сегодня сделано в рамках направлений, которые были изначально заложены в Союзном договоре".

Депутат особо обратил внимание на военно-техническое сотрудничество. "В условиях глобальных вызовов в рамках Союзного государства Беларусь только укрепила свою военную безопасность, национальную безопасность в широком смысле слова, благодаря военно-техническому сотрудничеству сегодня в нашей республике размещены силы стратегического назначения, которые позволяют создать надежный военный оборонительный щит для нашей страны от перемещения тактического и ядерного оружия", - сказал политик.

Олег Дьяченко:

"Глава государства договорился с руководством Российской Федерации о том, чтобы во второй половине 2025 года в Республику Беларусь было поставлено новое вооружение - известный всем "Орешник" - в целях защиты западных и северных рубежей Союзного государства".