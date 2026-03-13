Дьяченко: Основы конституционного строя обеспечивают стабильное развитие общества и государства

"Как известно, Конституция Республики Беларусь принималась при непосредственном участии всего белорусского народа. Это очень важное отличие от конституционных актов, которые принимались за рубежом узким кругом людей. Наша же Конституция проходила испытания временем, и те изменения, которые выносились на референдумы, отвечали тем вызовам времени, которые были в конкретных исторических условиях. Если проанализировать референдум 2022 года, в ходе которого в Конституцию были внесены существенные изменения, то, как мы с вами знаем, обсуждение проходило при широком участии представителей и трудовых коллективов, и общественности, и населения, и инициативных неравнодушных граждан, что позволило внести в Конституцию те нормы, которые сегодня отвечают жизненным потребностям нашего народа. И, конечно же, основы конституционного строя, которые заложены в Конституции Беларуси, обеспечивают стабильное развитие нашего общества и нашего государства на ближайшее десятилетие".