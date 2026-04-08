Дзержинск активно готовится к областному фестивалю тружеников села "Дожинки"

Дзержинск - наивысшая геоточка Беларуси с соответствующим уровнем комфорта жизни и гостеприимства.

Город активно готовится к областному фестивалю тружеников села "Дожинки". Идет комплексное благоустройство и обновление транспортной логистики, расширяется развитие инфраструктуры и туристического потенциала. В разработке и дизайн-код столицы Минской области 2026 года.

Трансформация ждет и центральную площадь. Согласно проекту, ее территория расширится почти наполовину. Это позволит на одной площадке принимать в два раза больше гостей - как участников мероприятий, так и зрителей. Гостеприимное пространство станет идеальным местом для масштабных ярмарок и праздников. Именно здесь разместят главный олимп для чествования хлеборобов во время областных "Дожинок".

В 2026 году Дзержинск отметит и 880-летие. К юбилейной дате он подойдет обновленным и похорошевшим. Объем работ впереди большой: реконструкция городского стадиона, капитальный ремонт многоквартирных домов, новый веломаршрут и благоустройство места памяти. Появится и новый объект - "Музей под открытым небом". Экспонатами станут живописные муралы. Крутогорье, Койданово, Дзержинск - это названия одного города в разные времена. Их отобразят на фасаде зданий.