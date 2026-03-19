Единый день информирования прошел на Лидском заводе ЖБИ

Современные подходы к развитию регионов от экономики до социальной инфраструктуры. Эта тема стала ключевой во время единого дня информирования, который прошел на предприятии по производству железобетонных изделий в Лиде.



Встреча с трудовым коллективом состоялась с участием министра архитектуры и строительства. Обсуждали достижения отрасли, перспективы и вклад предприятий в развитие страны.

Александр Студнев, министр архитектуры и строительства Беларуси:

"Говоря о строительной отрасли, следует отметить, что первые 2 месяца (январь февраль) были напряженными с учетом погодных условий. Темпы строительства были снижены, надо наверстать отставание и показать не просто рост, а экономически слаженную работу, которая позволит нам войти в те показатели, которые доведены строительному комплексу".

Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей Беларуси: "Выполняем поручение Президента - наращивать объемы возведения арендного жилья. Это обоснованное, прогрессивное решение для тех специалистов, в которых мы остро нуждаемся. Это молодежь, специалисты высоких квалификаций, те, кто сегодня реально может помочь народному хозяйству своим трудом".

Андрей Бичель, директор ООО "Лидский ЖБИ":

"Проведенный единый день информирования показывает, что наше производство в регионе тоже интересно. На сегодняшний день мы выпускаем товарный бетон, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюры, бетонные кольца канализации, индивидуальный железобетон, который тоже востребован".