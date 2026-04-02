Единый урок ко Дню единения народов Беларуси и России прошел в школах страны

2 апреля по всей Беларуси проходит единый урок ко Дню единения народов.

Например, в гимназии № 2 города Минска педагоги обсуждают с ребятами историю создания Союзного государства, духовные ценности, которые объединяют два народа, а также молодежные проекты, реализуемые в рамках Союзного государства. Детям также предлагают интерактивные форматы: виртуальную экскурсию "Достопримечательности России и Беларуси", а также облако слов о важнейших исторических датах и культурных богатствах двух стран.

Михаил Костевич, учащийся гимназии № 2 г. Минска:

"Мы слушали о России и Беларуси. Я узнал, что у России главное животное - это медведь. Я люблю Беларусь, потому что здесь моя родина, красивые леса, поля, природа".

"Мы узнали, что такое Союзное государство, как связаны Беларусь и Россия. Этот праздник для меня - это знание того, что дружба существует не только между людьми, но иногда даже между целыми странами. Я люблю Беларусь, потому что это моя родина. Тут мои знакомые места, тут я родилась", - поделилась Степанида Злобич, учащаяся гимназии № 2 г. Минска.

Единый урок в школах проводится к важным датам, чтобы сложные темы становились понятнее даже самым юным белорусам.