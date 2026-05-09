Едины в благодарности - площадь Победы 9 Мая стала местом встречи поколений

Рядом с глубокой мудростью ветеранов энергия молодежи, решимость руководства государства и сплоченность представителей всех слоев общества. Мы в единстве говорим на одном языке - языке благодарности.

"Прекрасное настроение, мирное небо у нас, хотя и пасмурное, но тем мы и рады. Спасибо ветеранам, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины. У нас созданы военно-патриотические клубы, классы. И молодежь это все понимает прекрасно", - сказал военный в отставке.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Наша Великая Победа священна для нас. Она была священной для нас и останется на многие поколения. Нужно говорить правду. Надо говорить правду о тех событиях, которые были на нашей земле. Это жуткая трагедия, которая пришла на нашу землю. И мы счастливы, что есть очевидцы той жуткой трагедии. Мы то поколение, которое идет за ветеранами, сегодня это точно знаем. Знаем от наших учителей, от наших родителей, от наших родных и близких, тех, кто жил рядом с нами. Потому что пережить это было сложно и иногда, казалось, невозможно. Но люди выстояли. Наша Беларусь не сдалась".

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Великий праздник Победы - это напоминание всем о том, что историю надо знать, историю надо помнить и правильно трактовать. Сегодня на Западе пытаются сфальсифицировать все факты, перевернуть исторические даты, принизить роль и значение Красной армии в освобождении не только Беларуси, но и стран Европы, о чем европейцы пытаются сегодня забыть, принизить роль, снести памятники. К чему это может привести? Пусть посмотрят, полистают страницы, вспомнят то, что было 80 с лишним лет назад, когда фашизм поднял голову и начал стирать все европейские нации и национальности с лица земли, подминать под себя. Нацизм - это страшная вещь, а сегодня он поднимает в Европе голову. Чтобы этого не произошло, надо действительно помнить историю, потому что это фундамент безопасности".

