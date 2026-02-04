Едут и мерзнут: какая температура должна быть в салонах общественного транспорта

Крепкий мороз и снегопады внесли свои коррективы в работу общественного транспорта. Но благодаря принятым мерам система работает в штатном режиме. Особое внимание уделено бесперебойной работе дизельных автобусов в условиях низких температур. Для этого используют специальное зимнее топливо. И еще один вопрос, который волнует рядовых пассажиров, - это температура воздуха в салоне.

Температурный режим в общественном транспорте

Зимой пассажиры общественного транспорта нередко жалуются: в салоне холодно, окна запотевшие, люди едут и мерзнут. Но всегда ли это просто неудобство - или уже нарушение закона? Ответ на этот вопрос зависит не от ощущений пассажиров, а от конкретных норм, прописанных в правилах перевозок.

Особое внимание в такие морозы приковано в электробусам и троллейбусам. В электротранспорте салоны обогревают электропечи. Включают их при температуре ниже минус 5 градусов на полную мощность.

Температурный режим в салоне очень легко проверить: всю информацию о температуре можно отследить в режиме реального времени. Любую машину, которая стоит в парке либо работает на линии, видно на экране у диспетчера. На каждой машине установлена система навигационного обеспечения и передачи данных. В этой системе отражается в том числе и температура в салоне.

"В осенне-зимний период с 1 октября по 30 апреля в автобусах постоянно функционирует система отопления, использующая технологическое тепло двигателя, конвекторы в салоне. При температуре воздуха окружающей среды от плюс 2 градусов включительно и ниже дополнительно производится включение вентиляторов-отопителей салонов".

К посадке пассажиров автобус всегда подается с уже нагретым салоном. А что касается самой поездки, то многое зависит от самих людей. Водитель старается ориентироваться именно на желание пассажиров.

При этом негласно считается, что температура в наземном транспорте должна быть не ниже +15° C. Поддерживать этот температурный режим постоянно практически невозможно из-за того, что двери салона периодически открываются и закрываются. Но в любом случае, если вы замерзли в автобусе, всегда можно обратиться к водителю с просьбой "поддать жару".

Однако есть ответная просьба от водителей к пассажирам: на мокром покрытии очень легко поскользнуться и упасть, поэтому всегда желательно сбивать снег с обуви перед заходом в автобус.

Наступление настоящей морозной зимы не только не повлияло на темпоритм жизни белорусов, но и в вопросах туристических поездок по межгороду даже увеличились. Спрос на путешествия в Беларусь в период праздничных дней вырос на 42 % в этом году по сравнению с прошлым. И чаще всего гости выбирали именно железнодорожный транспорт - так и безопасно, и тепло.

"Температура воздуха в вагоноподвижном составе должна быть в зимний период года не менее 11 градусов. Данный температурный режим поддерживается в зависимости от конструкции подвижного состава, потолочно-воздушной вентиляции или напольными электрическими печами, которые работают в автоматическом режиме в зависимости от температурного режима в вагоне. Механизм работает достаточно просто. Установлены электрические печи, которые подключены к автоматике, которая находится в конкретном вагоне. И при понижении температуры близко к 11 градусам, либо ниже, они включаются в автоматическом режиме. Отключаются они на уровне плюс 21 градуса. Потом проходит охлаждение, заново включение".