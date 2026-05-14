Эффект и цифры: расскажем о результатах инициативы "Один район - один проект"

Один район - один проект. Казалось бы, простая формула, но за которой очень мощный эффект для экономики белорусских регионов. Автор инициативы - Президент. Старт с 2022 года.

Прямо скажем: не все местные власти сразу восприняли ее на ура. Были недопонимания: а как с нуля создавать производства? А где найти инвесторов? Но если есть задача - надо выполнять. Втянулись, собрались - и сегодня имеем очень даже приличные цифры.

В рамках инициативы "Один район - один проект" реализовано 144 проекта. Общая стоимость - почти 3,5 млрд рублей. Создано более 6 тыс. рабочих мест. Реализовать оставшиеся 73 проекта планируется в ближайшие три года.

Хотя, бывает, и сейчас местные власти ведут себя не так ответственно, как хотелось бы. Приписывают проекты, которые были реализованы еще до 2022-го, или предприятия даже и не знают, что попали в какую-то программу. То есть тут инициатива - хорошая возможность показать, кто действительно радеет за свой регион.

Об этом говорили на совещании во Дворце Независимости в конце апреля. И тогда же прозвучал важный посыл Президента. Изначальная цель инициативы - создать рабочие места. С этим успешно справились, теперь акцент на продукции, на которой можно хорошо заработать.

Правильный подход

Кстати, и сам глава государства нередко мониторит, как реализуется инициатива. Можно вспомнить, например поездку в Краснополье. Сеть рыбных предприятий на Могилевщине образует целый кластер - и это экономический локомотив для юго-востока. Или вот еще Дрибинский район, местный племенной завод. Порода герефорд - настоящее открытие и хороший пример, как животноводство может работать с хорошей рентабельностью. Поэтому неудивительно, что местные власти думают о реализации еще одного проекта - и тоже в сельском хозяйстве.

Проекты в АПК и промышленности

Реализовано 144 проекта - то есть больше, чем районов в Беларуси. У регионов есть такой внегласный выбор: взять либо несколько проектов либо один, но тогда глобальный. Как, например, в Светлогорске.

На ЦКК появится новый цех по производству крафт-мешочной бумаги. 160 тыс. тонн в год - и, по предварительной оценке, все будет востребовано, особенно на рынках стран дальней дуги. Опять же, о чем и говорил Президент. Главное - продукция. Но и рабочие места тоже будут созданы.

Выделить преимущества каждого региона

А если сделать общий срез по стране, увидим абсолютно разные направления. В Бешенковичах - пищевые ароматизаторы, в Лельчицах - пиломатериалы, фармацевтика в Несвиже и бетон в Микашевичах. Участвуют и государственные предприятия, и бизнес, и промышленность, и фермерские хозяйства.