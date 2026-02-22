"Экономика долголетия": почему вопрос долгожительства в Беларуси стоит на контроле у Президента

Сейчас многие страны переходят к так называемой "экономике долголетия". Беларусь развивается в соответствии с современными трендами, и в Программе соцэкономразвития до 2030 года поставлены четкие задачи увеличения продолжительности жизни белорусов.

Почему долголетие стоит на контроле у Президента и ВНС?

В современном технологическом мире сталкиваются два ключевых социально-экономических тренда: один - больше машин и роботов, меньше потребность в людях на производстве товаров и услуг; второй тренд - технологии в быту, медицине продлевают жизнь человека!

Нас, белорусов, относительно мало по сравнению с другими нациями. Для высоких темпов экономического роста нам необходимы передовые технологии, они позволяют в единицу времени на одного работника генерировать больше добавленной стоимости. Если проще - технологии позволяют становиться богаче!

Технологические блага: наука и инновации меняют жизнь людей

Одновременно нам важна большая продолжительность жизни, сохранение и передача опыта следующим поколениям. Президент на ВНС обозначил, что главное - это работа над собой, избавление от лишнего веса и постоянные занятия спортом, активный, подвижный образ жизни! Наше государство уделяет повышенное внимание созданию доступной инфраструктуры для занятия спортом.

В Программе соцэкономразвития до 2030 года, утвержденной на ВНС, четко обозначено - продление ожидаемой продолжительности жизни до 76 с половиной лет. Программа также включает в себя увеличение числа родившихся, сокращение смертности. Так, чтобы у нас, белорусов, был естественный прирост народонаселения.

Белорусам нужны белорусы! Лукашенко на ВНС дал четкий посыл

Высокая продолжительность жизни - сильная экономика и нация

По данным Белстата, за 2024 год в среднем по Беларуси для граждан обоих полов, независимо от того, в какой местности они живут, средняя продолжительность жизни оценивается в 74,7 года.

Продолжительность жизни растет: по сравнению с 2023 годом она стала выше более чем на 1 месяц, 2024-й - 74,7 года; 2023-й - 74,6 года.

В нашей стране этот показатель выше среднемировых более чем на полгода: в Беларуси - 74,7; в мире - 73,17 года.

Традиционно женщины живут в Беларуси значительно дольше мужчин, причем на десяток лет: женщины - 79,8, мужчины - 69,3.

Сейчас в Беларуси на 700 тыс. женщин больше, чем мужчин. Важно белорусским мужчинам следить за собой, ведь они опора и базис наших семей и следующих поколений, а значит, и всего белорусского общества. По данным ООН, долголетие на 60 % зависит от образа жизни человека.

В Год белорусской женщины важно белорусским мужчинам перестроиться и полностью брать ответственность за себя, за свое здоровье, долголетие и свои семьи. Почему эта так важно?! Главное - не только длительность жизни, но и полноценная жизнь - здоровая и активная в здравом уме и светлой памяти. Фактически мы должны перейти к "экономике долголетия".

Такой подход открывает новые возможности для повышения благосостояния нации. В развитых странах старшее поколение контролирует большую часть сбережений и значительно влияет на потребительский рынок. Ожидается, что к середине века люди возрастной категории 60+ будут обеспечивать до половины городского потребления и максимальный уровень заработка. Увеличение доли людей старшего возраста - это окно возможностей для экономики.

Старшее поколение - богатство нации