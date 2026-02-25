Экономия, безопасность и суверенитет: что дал Беларуси единый день голосования

2 года прошло после единого дня голосования. 25 февраля 2024 года на основании обновленной Конституции и Избирательного кодекса Беларусь впервые голосовала за депутатов сразу всех уровней.

Факт Белорусы вместе голосовали в один день за депутатов местных советов и в Палату представителей, явка по стране составила 73 %. Высокая цифра и по тем, кто голосовал впервые - почти 77 %.

Некоторые проводят параллели белорусского единого дня голосования и российского. Но в России такие выборы проводятся каждое второе воскресенье сентября, т. е. ежегодно. Избирают губернаторов, глав муниципалитета, заполняют вакантные должности.

В России избирательные комиссии работают на постоянной основе. У нас же это общественники, которые выполняют электоральную функцию только в период избирательной кампании.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси:

"Единый день голосования позволяет более оптимально использовать человеческие ресурсы. Необходимо учитывать, что на выборах депутатов задействовано порядка 70 тыс. членов избирательных комиссий. При избирательных комиссиях кредитуются около 45 тыс. национальных наблюдателей. В выборах участвуют и кандидаты в депутаты, и их доверенные лица, и граждане, которые участвуют в работе инициативных групп и собирают подписи в поддержку выдвижения кандидатов, т. е. задействовано достаточно большое количество наших граждан в период организации и проведения выборов".

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси

За счет объединения двух избирательных кампаний в Беларуси, рассказал председатель ЦИК Игорь Карпенко, расходы сократили почти вдвое. Плюс страна ушла от состояния постоянного ожидания выборов. Если раньше за 4-5 лет проводили трое выборов, сейчас 2 электоральные кампании за 5 лет.

Гражданам спокойнее, больше времени на подготовку политическим партиям, общественным объединениям, трудовым коллективам, чтобы подобрать и выставить свои лучшие кадры.

Как итог: 110 депутатов избрали в Палату представителей, 70 из них - члены политических партий. По итогам выборов депутатов местных советов были сформированы 1284 совета.

В общем количестве половина переизбрана, чуть меньше половины - женщины. Есть представители молодежи и пенсионеры, среди депутатов представители разных сфер: от сельского хозяйства и промышленности до образования и культуры - такой срез белорусского общества.

Выбрала Беларусь и в Беларуси: участки за рубежом не открывались, эта норма из Избирательного кодекса исключена. Во-первых, процент голосующих и постоянно проживающих за рубежом раньше был невысок. Во-вторых, это сделано для безопасности и белорусских граждан, и дипломатов. Понятно, что выборы - это всегда такое манкое событие для жаждущих создать хаос.

Наконец опыт других стран - Беларусь учится на чужих ошибках. В Молдове, например, раскол наблюдали, совершенно противоположные результаты были: внутри страны голосовали против курса Санду, за пределами - за. Вот только кому виднее, как живет страна и что нужно людям? Риторический вопрос.

флаг Молдовы

В Беларуси в единый день голосования право голоса соотечественников, живущих вне страны, не лишали, для них были определены участки в Беларуси: приезжай, выбирай.

Также запрещено финансирование политических партий из-за рубежа, введены дополнительные требования к кандидатам в депутаты Палаты представителей, местного Совета депутатов, членов Совета Республики, делегаты ВНС. Им запрещено иметь гражданство другого государства и документы иностранных государств, предоставляющие права на льготы.

Факт Тайна волеизъявления на выборах - принцип, который закреплен в Конституции, по нему проходил единый день голосования с запретом на фото и видеосъемку заполненных бюллетеней.

Хотя в Беларуси не самые жесткие правила на этот счет. В отдельных штатах США избиратели оставляют телефоны за пределами участка. Если нарушил - вплоть до тюремного срока. Запрет на съемку не только бюллетеня, а в целом участка есть еще в Израиле, Великобритании, Таиланде, Индии, Польше.

Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В нашей Конституции на сегодняшний день, обновленной Конституцией с 2022 года, прописаны вещи, которые являются нашим ответом на вызовы времени, когда разрушаются традиционные духовно-нравственные ценности. Вот то, что мы видим в так называемом коллективном Западе, для нас эти вещи абсолютно неприемлемы. Ничего в истории случайного не бывает. Если мы сегодня с вами живем в суверенном государстве Республика Беларусь, это заслуга наших предков, которые, несмотря на тысячи войн и военных конфликтов, не сгинули с исторической арены, дали нам возможность создать собственное суверенное государство, успешно его развивать".

Вячеслав Данилович, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Депутаты, избранные в Палату представителей, автоматически стали делегатами ВНС. По закону о Всебелорусском народном собрании 350 мест выделяются депутатам местных советов, из них - 60 депутатов Минского горсовета.