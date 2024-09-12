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Экотропы, парки, детские площадки. Расскажем о новых местах для отдыха в Минске
Когда зеленый не означает молодой и неопытный. Это цвет комфорта и городского уюта, который формирует сеть экотроп Минска.
Белорусская столица к своему недавнему дню рождения пополнилась новыми зонами отдыха. Всего их 9, как и районов мегаполиса.
Тренд на стильное озеленение для продуманного отдыха в городе будет продолжен, заверил 5 октября Владимир Кухарев. Мэр столицы лично совершил многокилометровый рабочий променад.
За последнее время в Минске прибавилось несколько квадратных километров новых зон отдыха. Очевидный бонус для мегаполиса, который постоянно совершенствует имидж зеленого города.
Новая сеть минских экотроп
Среди новых локаций Московского района - зона отдыха "Школьная". Здесь 2 беседки для отдыха, одна из которых с зоной для барбекю. Появилось почти 20 оригинальных скамеек, удобно местным жителям и гулять со своими домашними питомцами.
Сергей Рубанов, заместитель главы администрации Московского района г. Минска:
"Выполнили устройство моста, собачника, детских игровых комплексов. Аллея школьная, потому что активно школьники принимали участие в ее благоустройстве. И по инициативе населения в ближайшие годы мы будем ее благоустраивать".
И если мегаполисы иногда называют "муравейниками", то название-тезку, но при этом тихое и уютное, можно найти на карте Октябрьского района. Тут и с фауной знакомишься оригинальным способом, и просто проводишь время в хорошей компании. Это уже оценили местные жители.
Далее по маршруту руководства города экотропа в парке Красная Слобода. Новый объект находится рядом со столичным зоопарком в микрорайоне Чижовка. Локация с ходу полюбилась минчанам.
"Нам не хватало такой тропы, ее продлили, здорово. Теперь детям есть где развлекаться и физически развиваться. Детям нравится, когда есть оборудованные места", - поделилась Елена Андрейчик, жительница г. Минска.
Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома:
"На данный момент у нас уже 63 зоны отдыха на территории Минска. Естественно, они появляются в тех местах, где их хотели бы видеть минчане и гости столицы. Это места, где можно отдохнуть и подышать свежим воздухом".
Большие перемены ожидают и одну из самых главных зеленых локаций - парк Горького, который, к слову, в 2025 году отметит 220 лет. К юбилею здесь появятся новые детские площадки, откроются и дополнительные зоны отдыха.
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