Экотропы, парки, детские площадки. Расскажем о новых местах для отдыха в Минске

Когда зеленый не означает молодой и неопытный. Это цвет комфорта и городского уюта, который формирует сеть экотроп Минска.

Белорусская столица к своему недавнему дню рождения пополнилась новыми зонами отдыха. Всего их 9, как и районов мегаполиса.

Тренд на стильное озеленение для продуманного отдыха в городе будет продолжен, заверил 5 октября Владимир Кухарев. Мэр столицы лично совершил многокилометровый рабочий променад.

За последнее время в Минске прибавилось несколько квадратных километров новых зон отдыха. Очевидный бонус для мегаполиса, который постоянно совершенствует имидж зеленого города.

Новая сеть минских экотроп

Среди новых локаций Московского района - зона отдыха "Школьная". Здесь 2 беседки для отдыха, одна из которых с зоной для барбекю. Появилось почти 20 оригинальных скамеек, удобно местным жителям и гулять со своими домашними питомцами.

Сергей Рубанов, заместитель главы администрации Московского района г. Минска:

"Выполнили устройство моста, собачника, детских игровых комплексов. Аллея школьная, потому что активно школьники принимали участие в ее благоустройстве. И по инициативе населения в ближайшие годы мы будем ее благоустраивать".

И если мегаполисы иногда называют "муравейниками", то название-тезку, но при этом тихое и уютное, можно найти на карте Октябрьского района. Тут и с фауной знакомишься оригинальным способом, и просто проводишь время в хорошей компании. Это уже оценили местные жители.

Далее по маршруту руководства города экотропа в парке Красная Слобода. Новый объект находится рядом со столичным зоопарком в микрорайоне Чижовка. Локация с ходу полюбилась минчанам.

"Нам не хватало такой тропы, ее продлили, здорово. Теперь детям есть где развлекаться и физически развиваться. Детям нравится, когда есть оборудованные места", - поделилась Елена Андрейчик, жительница г. Минска.

Олег Корзун, зампредседателя Мингорисполкома:

"На данный момент у нас уже 63 зоны отдыха на территории Минска. Естественно, они появляются в тех местах, где их хотели бы видеть минчане и гости столицы. Это места, где можно отдохнуть и подышать свежим воздухом".