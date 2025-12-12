Экс-депутат Олейник: Зеленский уже понял, как надо выстраивать отношения с Трампом

Зеленский, чьи полномочия, если верить календарю, уже в прошлом с марта 2024 года, внезапно обнаружил "волю и готовность" к выборам. И не когда-нибудь, а через 60-90 дней. Единственная малость: чтобы западные партнеры, как добрая фея, взмахнули волшебной палочкой и обеспечили режим прекращения огня.

Трамп, назвавший в феврале Зеленского "диктатором без выборов", сделал новое признание о нем - что тот единственный в Киеве, кому не нравится проект мирного плана США. Он даже шутил - дескать, если Америка в войне, то и у нас выборов не будет? Сарказм в том, что Трамп толкает Киев к выборам, зная, что Зеленский их боится пуще огня. Впрочем, тут у Зеленского есть козыри в рукаве.

Выборы по требованию

Украинская Конституция, действительно, написана скучными юристами. И по ней военное положение и выборы - вещи несовместные. Впрочем, на фоне всплывшей тотальной коррупции, скажем прямо, кого в Киеве хоть когда-то останавливала буква закона? А что же народ? Украинские социологи выдают интересные данные. Есть опросы где 60,5 % украинцев жаждут выборов, а против их проведения всего 29,1 %. А по другим, лишь каждый восьмой украинец (это всего 12 %) жаждет бросить бюллетень в урну. Подавляющее большинство, 63 %, хотят сначала мир, потом уж выборы. Еще 22 % согласны на голосование после перемирия. То есть в Вашингтон летят из Киева данные, что украинский народ выражать свое волеизъявление категорически не хочет.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады Украины:

"Зеленский уже понял вместе с западными кураторами, прежде всего европейскими, как надо выстраивать отношения с Трампом. Он говорит в отношении выборов: "Есть, я готов провести 60-90 дней, и мы готовы, но...". И вот в этом "но" как раз кроется дьявол. Он говорит: "Мне надо посоветоваться с народом, мне надо посоветоваться с парламентом". И вот тут мы услышали голоса и парламента, и народа - даже того, который находится на денежном содержании украинской власти. Я тут услышал, что "не надо выборов". В информационном пространстве начало звучать, что не надо менять Зеленского в этот период - он с нами, он такой патриот и так далее. То есть, начали готовить украинский народ информационно, что лохов на переправе не меняют".

Если же выборы все-таки состоятся, то зрителей скорее всего ждет шоу с заранее расписанными ролями. На политическом фронте без перемен: идет позиционная война рейтингов. Зеленский держит оборону на отметке около 20 %. Виной тому не только война, но и громкий коррупционный скандал, из-за которого пришлось пожертвовать верным соратником Ермаком. Премьер-министр Юлия Свириденко "представляет интересы США". Ей пророчат победу, потому что "женщина и мир - это связанные вещи", а люди устали. Валерий Залужный - бывший главком и ставленник уже Лондона. Его рейтинг уверенно подбирается к 20 %, почти вплотную к показателям Зеленского. В этом списке и глава военной разведки Кирилл Буданов, чей рейтинг скромнее (около 5 %), но чья должность делает его самым информированным участником гипотетической гонки. Конечно, ни один из них не ведет открытой кампании. Сидят в окопах, дипломатических и разведывательных, и ждут команды.

Ключевой вопрос упирается в "гарантии безопасности", которые Зеленский так настойчиво выпрашивает у Запада. Но как отмечают эксперты, сама постановка вопроса о выборах до окончания войны становится мощным рычагом давления на Киев. Украинский посол в ООН уже пафосно заявлял, что "Украина не продается" и не торгует суверенитетом "на рождественском базаре".