Экс-премьер-министр Украины Азаров: Двойные стандарты ведут к осложнению международной обстановки

"Совершенно очевидно, что он не видит вещи абсолютно ясные и понятные, с другой точки зрения разражается постоянно угрозами по поводам даже менее значительным, чем можно было бы ожидать. Поэтому тут удивляться не приходится. Это его позиция ясна, начиная, предположим, с государственного переворота, когда захват зданий экстремистами, которые устраивали переворот на Майдане, считался нормальным. Избиение полицейских считалось нормальным. Убийство полицейских считалось нормальным. Никаких протестов не было никогда. Посмотрите, что сейчас делает Запад по отношению к другим странам в аналогичных ситуациях. Поэтому двойные стандарты и лицемерная политика ведут к осложнению международной обстановки, к кризисным явлениям. Она сводится к одному только фактору - фактору силы. У кого есть сила, тот считает возможным для себя, например, заявлять, что норм международного права для него не существует. Для него существует только норма его собственной морали".