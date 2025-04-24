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Экскурс в прошлое. В Минске проходит Белорусско-российский патриотический форум
Великая Победа объединяет молодежь Союзного государства. 24 апреля в медуниверситете стартовал Белорусско-российский патриотический форум "Нам жить и помнить".
Среди участников - студенты, преподаватели, гости из ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ярославля, Самары, Волгограда. Экскурс в прошлое и ответ тем, кто сегодня пытается переписать историю.
О судьбах и смелости врачей в годы оккупации, о подвигах медиков в военное время говорили во время пленарного заседания. Героические истории мотивируют и сегодня.
Фото БЕЛТА