Экскурс в прошлое. В Минске проходит Белорусско-российский патриотический форум

Среди участников - студенты, преподаватели, гости из ведущих вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Ярославля, Самары, Волгограда. Экскурс в прошлое и ответ тем, кто сегодня пытается переписать историю.

О судьбах и смелости врачей в годы оккупации, о подвигах медиков в военное время говорили во время пленарного заседания. Героические истории мотивируют и сегодня.