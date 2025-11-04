Эксперт Манойло: Польша воспользовалась моментом закрытия границы Литвы с Беларусью

"Нет никаких объяснений деструктивной политики Литвы в отношении Беларуси. Она действительно очень много теряет. Польша ведет себя примерно так же. Но когда появляется возможность заработать за счет того, что другие страны перекрывают свои границы, Польша тут же пользуется этим моментом. В этом отношении польское руководство напоминает руководство городского рынка. Как только появляется возможность срубить денег за счет того, что ближайшие конкуренты бездумно повторяют антибелорусские нарративы, Польша тут же переобувается, открывает пограничные переходы и получает приличную прибыль", - отметил политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Манойло.