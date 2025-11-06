Закрытие белорусско-литовской границы - попытка Литвы выслужиться перед ЕС

"Ситуация вокруг закрытия литовской границы и попыток одновременно со стороны Польши открыть дополнительные пункты пропуска, о чем она заявляла, не согласовав, правда, этот вопрос с белорусской стороной, вызывает много вопросов. С одной стороны мы видим несогласованность действий стран ЕС, то есть мы понимаем, что в какой-то степени закрытие границы Литвой было их собственным творчеством, результатом которого они, скорее всего, хотели получить дополнительные денежные вливания со стороны ЕС на охрану границы, стену дронов и новые заборы, непонятно из чего сделанные. Поэтому здесь Литву понять можно, но непонятно теперь, как им выходить из этой ситуации. Оказалось, что закрытием границ страна оставила своих же безработных дальнобойщиков, потеряли большое количество автомобилей и находящихся в них грузов, которые остались на территории Беларуси, а также вынудили к дополнительным денежным затратам своих автоперевозчиков, потому что необходимо перегружать эти товары, перерегистрировать их, платить новые пошлины за проезд на новых дорогах. Для Литвы это действие не имело никакого смысла".