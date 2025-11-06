Арина Соболенко вышла в полуфинал Итогового турнира WTA, обыграв Гауфф

Арина Соболенко продолжает борьбу за титул на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде, уверенно пройдя в полуфинал.

6 ноября в последнем поединке предварительного этапа первая ракетка планеты победила американскую теннисистку Кори Гауфф, у которой третья позиция в мировом рейтинге, - 7:6 (7:5), 6:2.

В первом сегодняшнем матче американка Джессика Пегула (5-й номер рейтинга WTA) победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (8) - 6:2, 6:3.

Таким образом, завтра в полуфинале Арина Соболенко встретится с представительницей США Амандой Анисимовой (4), а Джессика Пегула будет соперничать с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (6).

Решающий поединок состязаний в столице Саудовской Аравии состоится в субботу, 8 ноября. Общий призовой фонд нынешнего итогового турнира WTA составляет 15,5 млн долларов. Если победительница пройдет турнир без поражений, то заработает 5,07 млн долларов.