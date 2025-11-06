Более 2 тыс. лагерей и военно-патриотические клубы: как в Беларуси организован отдых на каникулах
Автор:Сергей Ладысев
У белорусских школьников сейчас в самом разгаре проходят осенние каникулы. В этот период особое внимание уделено созданию полноценного и безопасного досуга и оздоровления. Чтобы провести время интересно и с пользой, ребятам предлагают разные варианты отдыха - от школьных лагерей и военно-патриотических клубов до культурных и спортивных мероприятий.
Быстрее. Выше. Сильнее! Именно эти принципы лежат в основе подготовки юных курсантов военно-патриотических клубов. Более 200 таких объединений по всей Беларуси ежегодно принимают тысячи новых ребят в ряды юных защитников. К примеру, уже четвертый год подряд военно-патриотический клуб "Гранит" успешно готовит будущих защитников Отечества. Здесь ребята не сидят в телефонах, а активно оттачивают полезные навыки. Например, фехтование помогает развить выносливость и ловкость.
"Если раньше я мог бегать максимум километр, сейчас я с легкостью пробегу пять. Очень сильная подготовка в военно-патриотическом клубе", - поделился успехами воспитанник военно-патриотического клуба "Гранит" Антон Поярков.
В другом зале одновременно занимаются группы по борьбе и боксу, такие занятия интересны не только мальчикам.
"Я уже хожу второй год, тут есть очень много всего интересного. Мне больше всего нравится стрельба и фехтование", - рассказала воспитанница военно-патриотического клуба "Гранит" София Оверчук.
Здесь постигают и азы тактической, огневой, физической, а также инженерной подготовки и даже робототехники. Военно-патриотические клубы стремительно набирают популярность среди белорусской молодежи, став настоящим трендом.
Сергей Свирский, старший офицер по гражданско-патриотическому воспитанию военно-патриотического клуба "Гранит":
"Занятия проходят три раза в неделю, они делятся по взводам и возрасту. Во вторник занимаются самые старшие, в четверг - малыши и средняя группа, а в субботу занимаются все. Занятия у нас проходят обычно после школы".
Юные таланты на каникулы приглашают и центры творчества. К примеру, школьников Минска к себе зовет Дворец детей и молодежи. Здесь, в вокальной студии "Форте", вот уже 25 лет растят настоящих молодых звезд для белорусской эстрады, обучая всех желающих пению.
"Я пришла в студию в 4 года. Моя мама - музыкант, она всегда учила меня любить музыку, заниматься ей с душой. Когда я сюда пришла, я поняла, что это дело моей жизни", - отметила учащаяся Минского государственного дворца детей и молодежи Ануш Арсланян.
Гульнара Завгородняя, руководитель вокальной студии Минского государственного дворца детей и молодежи:
"Воспитанников у нас более 80. Расширился наш педагогический состав и количество участников, а также возрастные рамки, потому что раньше мы брали детей более взрослых, можно сказать, с 10 лет. А теперь набираем малышей, растим своих юных вокалистов с 6 лет".
Рисование, лепка, бумажная пластика, живопись, графика и еще десятки творческих направлений. Здесь дети создают мягкие игрушки, сувениры, арт-объекты и даже шьют дизайнерскую одежду.
Татьяна Снегирева, завотделом декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства:
"Во-первых, это развивает мелкую моторику детей, развивается речь. Благодаря этому дети учатся коммуницировать друг с другом, дружить".
Дворец детей и молодежи подготовил насыщенную программу на всю неделю: от конкурсов и фестивалей до турниров и мастер-классов.
Владимир Богданов, замдиректора Минского государственного дворца детей и молодежи:
"Все желающие могут посетить мероприятия для профильных смен определенной направленности - педагогических, инженерных, медицинских классов. В определенные дни будут организованы масштабные квест-мероприятия. Различные предприятия и организации продемонстрируют свою деятельность в стенах Дворца детей и молодежи, все желающие смогут с ними ознакомиться".
Также в каникулярный период работают около 2 тыс. лагерей дневного пребывания. В Минске впервые запустили профильные смены для десятиклассников.
Если хочется ярких эмоций, можно посетить спортивные соревнования: поддержать наших хоккеистов и футболистов.
Есть варианты и культурного отдыха: школьники могут ознакомиться с новинками кинопроката, посмотреть театральные постановки и посетить музеи.