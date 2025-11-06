Более 2 тыс. лагерей и военно-патриотические клубы: как в Беларуси организован отдых на каникулах

У белорусских школьников сейчас в самом разгаре проходят осенние каникулы. В этот период особое внимание уделено созданию полноценного и безопасного досуга и оздоровления. Чтобы провести время интересно и с пользой, ребятам предлагают разные варианты отдыха - от школьных лагерей и военно-патриотических клубов до культурных и спортивных мероприятий.

Быстрее. Выше. Сильнее! Именно эти принципы лежат в основе подготовки юных курсантов военно-патриотических клубов. Более 200 таких объединений по всей Беларуси ежегодно принимают тысячи новых ребят в ряды юных защитников. К примеру, уже четвертый год подряд военно-патриотический клуб "Гранит" успешно готовит будущих защитников Отечества. Здесь ребята не сидят в телефонах, а активно оттачивают полезные навыки. Например, фехтование помогает развить выносливость и ловкость.

"Если раньше я мог бегать максимум километр, сейчас я с легкостью пробегу пять. Очень сильная подготовка в военно-патриотическом клубе", - поделился успехами воспитанник военно-патриотического клуба "Гранит" Антон Поярков.

воспитанник военно-патриотического клуба "Гранит" Антон Поярков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f07c3cbc-3ab2-40ae-98a3-cf5fcfac1c62/conversions/ba3c23e6-3b4b-4f21-8972-3b48a4025c7c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f07c3cbc-3ab2-40ae-98a3-cf5fcfac1c62/conversions/ba3c23e6-3b4b-4f21-8972-3b48a4025c7c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f07c3cbc-3ab2-40ae-98a3-cf5fcfac1c62/conversions/ba3c23e6-3b4b-4f21-8972-3b48a4025c7c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f07c3cbc-3ab2-40ae-98a3-cf5fcfac1c62/conversions/ba3c23e6-3b4b-4f21-8972-3b48a4025c7c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В другом зале одновременно занимаются группы по борьбе и боксу, такие занятия интересны не только мальчикам.

"Я уже хожу второй год, тут есть очень много всего интересного. Мне больше всего нравится стрельба и фехтование", - рассказала воспитанница военно-патриотического клуба "Гранит" София Оверчук.

Здесь постигают и азы тактической, огневой, физической, а также инженерной подготовки и даже робототехники. Военно-патриотические клубы стремительно набирают популярность среди белорусской молодежи, став настоящим трендом.

Сергей Свирский, старший офицер по гражданско-патриотическому воспитанию военно-патриотического клуба "Гранит":

"Занятия проходят три раза в неделю, они делятся по взводам и возрасту. Во вторник занимаются самые старшие, в четверг - малыши и средняя группа, а в субботу занимаются все. Занятия у нас проходят обычно после школы".

Сергей Свирский, старший офицер по гражданско-патриотическому воспитанию военно-патриотического клуба "Гранит" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08ff74d-5d3c-4e90-97ec-b43426ed3a42/conversions/cf02bda8-c090-4032-a613-46d437921d71-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08ff74d-5d3c-4e90-97ec-b43426ed3a42/conversions/cf02bda8-c090-4032-a613-46d437921d71-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08ff74d-5d3c-4e90-97ec-b43426ed3a42/conversions/cf02bda8-c090-4032-a613-46d437921d71-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b08ff74d-5d3c-4e90-97ec-b43426ed3a42/conversions/cf02bda8-c090-4032-a613-46d437921d71-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юные таланты на каникулы приглашают и центры творчества. К примеру, школьников Минска к себе зовет Дворец детей и молодежи. Здесь, в вокальной студии "Форте", вот уже 25 лет растят настоящих молодых звезд для белорусской эстрады, обучая всех желающих пению.

"Я пришла в студию в 4 года. Моя мама - музыкант, она всегда учила меня любить музыку, заниматься ей с душой. Когда я сюда пришла, я поняла, что это дело моей жизни", - отметила учащаяся Минского государственного дворца детей и молодежи Ануш Арсланян.

учащаяся Минского государственного дворца детей и молодежи Ануш Арсланян news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4353e369-1b22-43ee-98c2-4870c98665d0/conversions/1e098347-339b-4595-9dae-dec1d320237d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4353e369-1b22-43ee-98c2-4870c98665d0/conversions/1e098347-339b-4595-9dae-dec1d320237d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4353e369-1b22-43ee-98c2-4870c98665d0/conversions/1e098347-339b-4595-9dae-dec1d320237d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4353e369-1b22-43ee-98c2-4870c98665d0/conversions/1e098347-339b-4595-9dae-dec1d320237d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Гульнара Завгородняя, руководитель вокальной студии Минского государственного дворца детей и молодежи:

"Воспитанников у нас более 80. Расширился наш педагогический состав и количество участников, а также возрастные рамки, потому что раньше мы брали детей более взрослых, можно сказать, с 10 лет. А теперь набираем малышей, растим своих юных вокалистов с 6 лет".

Гульнара Завгородняя, руководитель вокальной студии Минского государственного дворца детей и молодежи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4399d904-82ca-4420-a78f-6ac8b3cb5330/conversions/9984d4f0-8d21-44dc-bc10-f5b7a60a8327-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4399d904-82ca-4420-a78f-6ac8b3cb5330/conversions/9984d4f0-8d21-44dc-bc10-f5b7a60a8327-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4399d904-82ca-4420-a78f-6ac8b3cb5330/conversions/9984d4f0-8d21-44dc-bc10-f5b7a60a8327-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4399d904-82ca-4420-a78f-6ac8b3cb5330/conversions/9984d4f0-8d21-44dc-bc10-f5b7a60a8327-xl-___webp_1920.webp 1920w

Рисование, лепка, бумажная пластика, живопись, графика и еще десятки творческих направлений. Здесь дети создают мягкие игрушки, сувениры, арт-объекты и даже шьют дизайнерскую одежду.

Татьяна Снегирева, завотделом декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства:

"Во-первых, это развивает мелкую моторику детей, развивается речь. Благодаря этому дети учатся коммуницировать друг с другом, дружить".

Татьяна Снегирева, завотделом декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d72392-2f8f-4021-95c6-24e045ad71c8/conversions/1b9b228d-4330-48b6-8673-66a76e2ce8e7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d72392-2f8f-4021-95c6-24e045ad71c8/conversions/1b9b228d-4330-48b6-8673-66a76e2ce8e7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d72392-2f8f-4021-95c6-24e045ad71c8/conversions/1b9b228d-4330-48b6-8673-66a76e2ce8e7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c8d72392-2f8f-4021-95c6-24e045ad71c8/conversions/1b9b228d-4330-48b6-8673-66a76e2ce8e7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дворец детей и молодежи подготовил насыщенную программу на всю неделю: от конкурсов и фестивалей до турниров и мастер-классов.

Владимир Богданов, замдиректора Минского государственного дворца детей и молодежи:

"Все желающие могут посетить мероприятия для профильных смен определенной направленности - педагогических, инженерных, медицинских классов. В определенные дни будут организованы масштабные квест-мероприятия. Различные предприятия и организации продемонстрируют свою деятельность в стенах Дворца детей и молодежи, все желающие смогут с ними ознакомиться".

Владимир Богданов, замдиректора Минского государственного дворца детей и молодежи news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2271b71-13c2-4034-a350-bebdac105de7/conversions/a44d7f9b-6a4b-4340-9c5b-b76e9a736077-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2271b71-13c2-4034-a350-bebdac105de7/conversions/a44d7f9b-6a4b-4340-9c5b-b76e9a736077-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2271b71-13c2-4034-a350-bebdac105de7/conversions/a44d7f9b-6a4b-4340-9c5b-b76e9a736077-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2271b71-13c2-4034-a350-bebdac105de7/conversions/a44d7f9b-6a4b-4340-9c5b-b76e9a736077-xl-___webp_1920.webp 1920w

Также в каникулярный период работают около 2 тыс. лагерей дневного пребывания. В Минске впервые запустили профильные смены для десятиклассников.

Если хочется ярких эмоций, можно посетить спортивные соревнования: поддержать наших хоккеистов и футболистов.