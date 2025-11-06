3.68 BYN
2.98 BYN
3.42 BYN
Шторки и вентиляция: как в ОАО "Игнатичи" создают комфортные условия для содержания коров
Молочно-товарная ферма "Котяги" ОАО "Игнатичи" появился на карте Минского района осенью 2024 года. Строили оперативно - вместо 17 запланированных месяцев уложились за 12. Еще на стадии проекта заложили все необходимые условия - естественный свет, вентиляция, шторки. Все для того, чтобы буренкам было комфортно.
Действительно ли комфортные условия хорошо сказываются на показателях, замдиректора ОАО "Игнатичи" Олег Прилуцкий ответил, что в приоритете у хозяйства стоит здоровье скота, во вторую очередь - его отдых в специализированных помещениях, где коровы не получают лишний стресс (в таких помещениях не ездит техника для навозоудаления, и скот не требуется лишний раз перегонять из одной территории на другую). В том числе такие условия способствуют тому, что корова дает молоко сорта экстра.
Все молоко сорта экстра уходит на Минский молочный завод, поэтому жители белорусской столицы в качестве продукта могут быть уверены. На комплексе все находится под контролем на всех этапах, даже в доильном зале предусмотрена двойная вентиляция.
"У нас имеется два режима - зимний, где открываются только шторки, и летний (при этом принудительно загоняется свежий воздух, что в летний период жизненно необходимо)", - рассказал замдиректора.
Такому климат-контролю позавидуют многие хозяйства. А что касается телятника (это третья очередь, которую ввели полгода назад), то тут все по проверенной классике. "Теленок сразу после профилактория перестраивается. Это все надо сделать медленно и аккуратно, чтобы теленок дальше был здоровым и получал привес", - объяснила главный зоотехник ОАО "Игнатичи" Мария Кравченко.
В профилактории тоже все по правилам. Теплое помещение, смежные домики, вдоволь корма и теплого питья - в общем, уютная обстановка создается уже с первых месяцев жизни. Кстати, это лучшая прививка от падежа и залог будущих завидных показателей хозяйства.
Наталья Жук, главный госинспектор Комитета госконтроля Минской области:
"На сегодняшний день комплекс полностью укомплектован. Условия содержания скота хорошие. Помещения чистые, просторные. Скот также чистый и накормленный. Это все те условия, которые необходимы для хороших показателей производства, которые хозяйство и получает. За январь-сентябрь 2025 года удой на голову составил более 7 тыс. кг. Это хороший показатель".
Но идут здесь к 10 тыс. Это еще более амбициозная цель, при выполнении которой можно получить больше выручки, а средства направить, например, в строительство. Здесь готовы возводить новые технологичные комплексы.
"Однозначно будем расширяться. Может быть, даже применять какие-то современные технологии. Наше желание - сделать роботизированное доение. Прорабатываем возможность в ближайшее время строительство комплекса с автоматизированной каруселью, а также применение современных технологий в виде конструкций, то есть перейти из железобетона к металлоконструкциям. Хотим внедрить и цифровые технологии", - поделился планами Олег Прилуцкий.
Беларусь намерена каждый год добавлять по миллиарду в экспорте продовольствия, поэтому развитие сельского хозяйства просто обязано опережать время, но при этом не забывать про базовые условия - буренки должны находиться в тепле и комфорте, да и людям должно быть приятно работать. Потому строительство молочно-товарных комплексов находится на особом контроле Президента Беларуси Александра Лукашенко, ведь это продовольственная безопасность и благополучие всего государства.
Что им стоит МТК построить. Почему на кону стоит продовольственная безопасность Беларуси. Почему МТК - объекты, нужные всей стране. Об этом и не только смотрите в новой серии проекта "На контроле Президента".
Фото: sb.by