Эксперт Манойло: Союзное государство - это пример эффективного интеграционного объединения

"Союзное государство России и Беларуси существует уже несколько десятков лет, это великолепный пример очень эффективного интеграционного объединения. Потому что Россия и Беларусь живут в едином экономическом пространстве, выступают в виде единой силы на международной арене, развивают совместные экономические проекты в режиме максимального благоприятствования, поддерживают друг друга при реализации экономических, финансовых и иных проектов за рубежом. И в этом отношении с уверенностью можно говорить, что в современных международных отношениях и мировой политике Союзное государство России и Беларуси - это мощный субъект, который оказывает существенное влияние на международные экономические и политические процессы".