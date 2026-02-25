3.74 BYN
Эксперт Манойло: Союзное государство - это пример эффективного интеграционного объединения
Союзное государство - формат партнерства, который на протяжении десятилетий демонстрирует стабильность, взаимную поддержку и стратегическую согласованность действий.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Союзное государство России и Беларуси существует уже несколько десятков лет, это великолепный пример очень эффективного интеграционного объединения. Потому что Россия и Беларусь живут в едином экономическом пространстве, выступают в виде единой силы на международной арене, развивают совместные экономические проекты в режиме максимального благоприятствования, поддерживают друг друга при реализации экономических, финансовых и иных проектов за рубежом. И в этом отношении с уверенностью можно говорить, что в современных международных отношениях и мировой политике Союзное государство России и Беларуси - это мощный субъект, который оказывает существенное влияние на международные экономические и политические процессы".