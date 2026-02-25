Эксперт Северин: Союзное государство Беларуси и России является примером высочайшей интеграции

"Союзное государство Беларуси и России является примером высочайшей интеграции. Следует констатировать, что это сотрудничество в области политики, в области экономики без барьеров, что немаловажно - высочайший уровень взаимодействия в области обеспечения национальной безопасности, - отметил Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - Союзное государство - это та интеграция, которая по существу на сегодняшний день является не только примером, но и ядром таких интеграционных объединений, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС. Более того, когда мы говорим о взаимодействии на уровне межпарламентского сотрудничества (в этом году Парламентскому собранию Беларуси и России исполняется 30 лет), это пример успешной интеграции, эффективного взаимодействия в области гармонизации нашего национального законодательства. Если мы будем говорить о человеческом или социальном уровне, то это пример успешного обеспечения равенства возможностей, равенства прав наших граждан в области медицинского сопровождения, в области образования, в области пенсионного обеспечения. А самое главное - это возможность безбарьерного, безграничного взаимодействия и общения".