Эксперт Шаповалов: Пример России и Беларуси - это правильный пример экономической интеграции

26 февраля на заседании Высшего госсовета Александр Лукашенко обронил фразу, которая стоит иного доклада разведки: "Наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток: меньше - в Китай, больше - в Москву, в Российскую Федерацию".

А что это значит? Люди, которые три десятилетия долбили в уши про "европейский выбор", про "возвращение в цивилизацию", про то, что без шенгена человек - не человек, вдруг обнаруживают: объект их "спасения" взял и не поехал в эту самую цивилизацию.

Народ почему-то ломанулся не в Варшаву унитазы драить, а в Москву - зарабатывать, в Китай - за товаром. Представляете, как это бьет по ментальным конструкциям беглых. Они-то в своих варшавских кафешках взахлеб рассказывали друг другу, что вот еще чуть-чуть, и народ восстанет, потому что без их любимой Европы жизни нет. А народ взял и поехал в Москву.

Поезда сближения и новые возможности

Вот в этом главный нерв современности - лопается главный мыльный пузырь, что можно куда-то пристроиться, выгодно лечь под кого-то и будет счастье. Нет, собственное благополучие можно только выстроить. И выстрадать тоже. Это касается и интеграций государств, таких как Союзное государство Беларуси и России. Тут ведь какая штука. Долгие годы нам втирали про "европейский выбор", про "райскую жизнь под крылом НАТО", про то, что без западных стандартов мы пропадем. А наши лидеры взяли и пошли "от жизни", как вчера Лукашенко метко выразился. И что вы думаете? Стоило запустить дополнительные "Ласточки" между Минском и Москвой - и все. Людской поток развернулся на 180 градусов. Люди, которые раньше пыль глотали на польской границе, теперь в Москву едут. Не потому что их палкой загнали, а потому что там реально выгоднее. И тут же, кстати, очень точный ход с приграничными поездами. Витебск - Смоленск, Орша - Смоленск. Это как раз тот самый случай, когда союзное строительство перестает быть заоблачной материей для кабинетных чиновников и превращается в возможность для тетки с рынка съездить к родственникам или студенту сгонять на учебу без пересадок и таможен.

Союзное строительство - это конкретные результаты

Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ (Россия):

"Пример России и Республики Беларусь - это правильный пример экономической интеграции, который может быть базовым, эталонным для других стран ближнего зарубежья и в целом для межгосударственных отношений. В качестве яркого примера нужно назвать, выделить белорусскую атомную станцию. Это, мне кажется, самый значимый пример совместного сотрудничества. И есть масса примеров представленности в России белорусских товаров. Их очень много. Эта линейка разнообразна. Она включает в себя и продукты агропромышленного комплекса. Жители нашей страны, России, полюбили белорусские".

Дальше - больше. От поездов плавно переходим к тому, что эти поезда повезут. В нынешнем году юридическое оформление получил "товар Союзного государства". Красивое название, да? Но за ним, как правильно заметил Лукашенко, должна стоять реальная поддержка. А это уже не шутки. Это значит, что если на твоем станке или тракторе стоит эта марка - ты свой на общем рынке. Ты допущен к госзакупкам, ты защищен от дурацких техбарьеров. И здесь же создание Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства. Тема, на первый взгляд, скучная, для технарей. Но на самом деле это ликвидация последних мин замедленного действия, заложенных еще в девяностые, когда мы наивно считали, что европейские стандарты - это истина в последней инстанции. А теперь выясняется, что наши собственные ГОСТы иногда даже жестче и правильнее. Лукашенко вчера жестко прошелся по глобальной торговой системе, которую "блокируют, гнут и ломают под себя" и привел примеры с Венесуэлой, Кубой, Ираном. Так вот, наш ответ на это - не только "Орешник". Главный бой сейчас в конструкторских бюро. Технологический суверенитет, ставка на свои ресурсы и компетенции - это те же самые рубежи обороны. В трехлетнем плане акцент на промышленность, на микроэлектронику, на станкостроение. На то, чтобы наш союзный продукт был не просто конкурентоспособным, а чтобы без него вообще нельзя было обойтись, чтобы любая попытка нас задавить или изолировать разбивалась о нашу технологическую самодостаточность.

Споры о нужности Союзного государства окончательно перешли в разряд исторических анекдотов. Есть объективная реальность: за 30 лет товарооборот вырос с 6,5 млрд до 55 млрд долларов. Есть общая армия, общий ядерный зонтик и "Орешник" под Минском. Есть общие стандарты на товары. И есть, наконец, понимание, что поодиночке нас просто сожрут, как пытаются сожрать Венесуэлу или Кубу.