Эксперт Шаповалов: СНГ позволяет государствам взаимодействовать в самых разных сферах

"Содружество Независимых Государств функционирует в достаточной степени эффективно и позволяет государствам, которые входят в состав Содружества, развивать эффективные интеграционные проекты и взаимодействовать в самых разных сферах. При этом хочу обратить внимание на то, что все-таки в состав Содружества входит ряд государств, которые не охвачены более глубокими интеграционными проектами, такими как ОДКБ и ЕАЭС, например, - Туркменистан. Наличие площадки СНГ позволяет включать в процессы интеграционные большинство стран постсоветского пространства. Это, конечно, очень большое дело, большой плюс".