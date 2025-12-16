Белорусскую модель государственного устройства все чаще описывают как систему, способную гибко отвечать на вызовы времени и сохранять подлинные принципы демократии. В отличие от ряда западных стран, здесь акцент делается на участие всех слоев общества, баланс ветвей власти и реальный общественный диалог.

"Гибкость, прогрессивизм, способность реагировать на вызовы - и, на контрасте с тем, что мы наблюдаем в Западной Европе, это такой действительно ковчег демократии в ее старом, исконном понимании. Все слои общества имеют право голоса, могут заявить свою позицию, будут услышаны все профессиональные группы, все ветви власти. Вот это и есть такая общественная симфония, о которой мы смело можем сказать: это и есть белорусское государство - в отличие от многих других стран Запада, где власть захватила какая-то отдельная группа".