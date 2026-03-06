Эксперт: Трамп разрушает империю глобалистов - регион Персидского залива долго будет небезопасным

Атака на Иран имеет цели, которые не готовы озвучить официальные лица в Белом доме. Это и вызывает путаницу и разногласия в публичных заявлениях американских чиновников.

На самом деле все тезисы о ядерном оружии и диктатуре в очередной раз стали информационным прикрытием. Такое мнение в программе "Клуб редакторов" озвучил военный аналитик Андрей Богодель. Он уверен, что операция США направлена на подрыв инвестиционной активности в регионе.

Андрей Богодель, замначальника факультета Генштаба ВС Военной академии Беларуси:

"Трамп решает еще одну важную задачу. И наверняка Иран - это не главная его цель. Вы помните, где-то в 2024-25 гг. было интервью с министром финансов Скоттом Бессентом, который сказал, что когда был COVID в 2019 году, мы поняли, что вопросы национальной безопасности мы даже в рамках Штатов решить не можем. У нас многие сферы бездействуют. И сегодня наша основная цель - все вопросы вернуть обратно в Соединенные Штаты Америки".

Эксперт обратил внимание на то, как после этого США начали давить на Европу. И за счет санкционной политики, различных тарифов потихонечку начали перетягивать в Штаты различные компании и структуры.

Андрей Богодель:

"А сегодня, если мы посмотрим на Саудовскую Аравию, Катар, Бахрейн и все другие страны, то там сегодня Силиконовая долина, банковская система и дата-центры. Все расположено так. А это все глобалисты! Глобалисты! И он пытается, во-первых, разрушить эту империю глобалистов. И теперь там небезопасный регион. И безопасным он теперь не будет очень-очень долго".