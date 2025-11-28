Эксперт Вишневский: АЭС - единственный выход для Польши

"Польские цены на энергию в Польше сейчас самые высокие в Европе, что плохо влияет на уровень жизни. Потому что надо платить больше за электроэнергию. Но, на мой взгляд, это тоже выбор неправильной концепции для изменений структуры снабжения в электроэнергию в Польше, потому что все эти ветряные мельницы или солнечные батареи - прекрасная идея, но в Польше ветра мало и солнца тоже не очень много. Поэтому единственным выходом для Польши являются, на мой взгляд, это атомные энергоэлектростанции".