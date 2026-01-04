Эксперт Зарубицкий заявил, что открытый разговор - основа доверия между властью и народом Беларуси

Открытый разговор с народом - важнейший инструмент понимания и доверия. Делегаты отмечают, что глава государства на ВНС прямо и откровенно отвечал на вопросы, и каждый белорус ощутил свою причастность к судьбе страны.

"Диалог с народом - это самое важное. Народ должен слышать, что делают власти, чтобы понимать, куда мы движемся и к чему стремимся. Я не думаю, что где-то за рубежом президенты других стран общаются так напрямую с народом, как Президент Беларуси - открыто, откровенно, отвечая на любые вопросы. Это очень ценно для белорусов".