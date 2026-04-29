3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
"Экспорт на максимум": деловой форум БелТПП собрал более 100 участников
Продажи белорусских товаров на зарубежных рынках растут. Как сообщили в правительстве, основным фактором стала благоприятная ценовая конъюнктура на ключевые отечественные товары.
В общем экспорт товаров и услуг Беларуси по итогам двух месяцев показал рост в 13 %. Относительно января-февраля 2025 года это больше почти на 1 млрд долларов. Динамично прибавляют поставки в страны дальнего зарубежья. На рынках Латинской Америки и Карибского бассейна поставки выросли более чем на четверть, в азиатские страны - плюс более 20 %.
Как продавать дальше и больше за рубеж с помощью цифровых инструментов, 29 апреля говорили в Минске на масштабном деловом форуме "Экспорт на максимум".
В зале не было случайных людей, на форуме собрались те, кто обеспечивает валютную выручку страны и отвечает за реальные продажи белорусских товаров за рубеж: от крупных флагманов до небольших компаний. Белорусская торгово-промышленная палата собрала более 100 человек. Главный месседж форума: как продавать дальше и больше? Ответ экспертов однозначен: через "цифру".
Сергей Семененко, руководитель направления e-commerce компании по производству чулочно-носочных изделий:
"У нас сотни товаров, десятки тысяч транзакций. Любой компании сейчас нужно подключать собственные e-commerce площадки, чтобы быть независимыми, чтобы можно было устанавливать свои цены и иметь полный контроль над своей продукцией и клиентской базой".
Среди спикеров форума были и те, кто уже переводит продажи в онлайн-режим. В условиях жесткой конкуренции на мировых рынках недостаточно лишь произвести качественный товар, нужно уметь эффективно продвигать и быть заметным в глобальной сети. Цифровизация внешнеэкономической деятельности - это уже не роскошь, а базовый минимум. Эксперты отмечают: те, кто проигнорирует возможности информационных технологий, рискуют оказаться за бортом мировой торговли.
Елена Малиновская, зампредседателя Белорусской торгово-промышленной палаты:
"Не отстаем от тенденции сегодняшнего дня и очень плотно работаем с маркетплейсами, в частности по верификации товаров, когда товар подтверждает подлинность, что это действительно белорусский товар. Это дает гарантии продавцу".
Форум наглядно продемонстрировал, какие нестандартные инструменты продвижения бизнеса работают здесь и сейчас и как цифровые сервисы сокращают путь к иностранному потребителю в разы.
Андрей Халецкий, директор компании разработчиков цифровых сервисов для бизнеса:
"Важно понимать рынок, на который вы продвигаетесь. В этом помогает наша компания. Мы занимаемся разработкой сервисов по мониторингу цен. Чтобы продавать эффективно, нужно четко понимать ваше позиционирование на рынке, а также позиционирование конкурентов".
Юрий Цвирко, заместитель генерального директора по продажам IT-компании:
"Внедрение электронного документооборота дает бизнесу существенное ускорение. Договоры и акты выполненных работ теперь можно подписывать день в день, что позволяет уже сразу получать выручку. Все, чего не хватает бизнесу, - это немного погрузиться в то, что такое цифровой документооборот и при этом внедрить это в свои бизнес-процессы".
Форум хоть и завершился, но работа у предприятий только начинается. Важно внедрить все полученные знания в работу. Перед отечественными производителями стоят серьезные задачи: активнее наращивать присутствие в странах дальнего зарубежья, при этом не терять позиции на наших ключевых рынках.