Экзаменационный показ прошел в Национальной школе красоты

В Национальной школе красоты прошел экзаменационный показ. Модели разных возрастов продемонстрировали навыки дефиле. Это ежегодная инициатива, благодаря которой наставники вместе с учениками подводят итоги о проделанной работе.

"Весеннее настроение" в Национальной школе красоты - это не очередной модный показ, а настоящий экзамен для моделей. Здесь важно все: осанка, взгляд и уверенность в себе. У этого шоу нет возрастных ограничений. Участие принимают как самые маленькие, так и модели старшего возраста.

Галина Гайдук, заместитель директора Национальной школы красоты:

"Все участники продефилировали в леггинсах и футболках НШК. Это выравнивает шансы, но была отличительная черта у каждого: мягкие игрушки, галстуки, ремни или шляпы. Оценки выставляет наша уважаемая комиссия. Таким образом мы подводим промежуточные итоги, чего наши дети достигли почти за год обучения".

Алмия Короткая, участница международного конкурса красоты Miss BRICS - 2026:

"Поскольку я сама занималась в Национальной школе красоты, проходила здесь обучение и экзаменационный показ, я знаю, насколько это интересно и волнительно. Оценки буду ставить честные и достойные".