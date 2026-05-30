Аэропорт в Мюнхене был парализован из-за сообщения о БПЛА-призраке

Работа аэропорта Мюнхена была временно остановлена после сообщений о подозрительном объекте в небе, который пилоты приняли за беспилотник.

По данным Bild, утром экипажи нескольких самолетов уведомили диспетчеров о возможном появлении дрона в районе воздушной гавани, после чего аэропорт на несколько часов прекратил прием и отправку рейсов.

На место были направлены полицейские подразделения, а территорию аэропорта и прилегающую местность обследовали, в том числе с вертолета. Однако предполагаемый беспилотник обнаружить не удалось. Впрочем, не впервой.