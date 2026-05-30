Аэропорт в Мюнхене был парализован из-за сообщения о БПЛА-призраке
Автор:Редакция news.by
Работа аэропорта Мюнхена была временно остановлена после сообщений о подозрительном объекте в небе, который пилоты приняли за беспилотник.
По данным Bild, утром экипажи нескольких самолетов уведомили диспетчеров о возможном появлении дрона в районе воздушной гавани, после чего аэропорт на несколько часов прекратил прием и отправку рейсов.
На место были направлены полицейские подразделения, а территорию аэропорта и прилегающую местность обследовали, в том числе с вертолета. Однако предполагаемый беспилотник обнаружить не удалось. Впрочем, не впервой.
Сообщения о дронах, якобы парящих над немецкими аэропортами, появлялись в конце 2025 года регулярно. И каждый раз, что примечательно, беспилотники бесследно исчезали.